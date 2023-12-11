Лагашкину досталась роль, которую в комедии «Иван Васильевич меняет все!» хотел сыграть Батрутдинов

На ТНТ покажут новогоднюю комедию «Иван Васильевич меняет все!», в котором снялись популярные артисты юмористического жанра. Тимур Батрутдинов дал понять, что в этой ленте они объединили разные фильмы, связанные с путешествием во времени. В сюжетной линии будет много музыки, веселья, и, конечно же, юмора и шуток. Для себя комик назвал комедию «Иван Васильевич меняет все!» одним из самых грандиозные новогодних проектов на ТНТ.
Кстати, в этой комедии Тимур Батрутдинов хотел сыграть Жоржа Милославского, мошенника и обольстителя. Однако эту роль отдали Максиму Лагашкину, и, по словам юмориста, тот справился просто на отлично. Сам комик даже немного посопротивлялся, когда ему предложили сыграть царя Иоанна Грозного и Ивана Васильевича Бунша.
«Во время съемок понял, что очень органично чувствую себя в этих двух ролях», — добавил Тимур.
По материалам OК!