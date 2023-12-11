Кудрявцева раскритиковала всех, кто написал ей после госпитализации: «Хочешь помочь — не спрашивай, пришли мандарины»

На следующий день Лера не сдержалась. Она написала эмоциональный пост в соцсети. Телеведущая призналась, что 2 декабря уже плохо себя чувствовала, но пыталась прийти в себя в домашних условиях. Но не долечилась и в итоге была госпитализирована. Она призналась, что ее телефон стал разрываться, так как все решили узнать про ее самочувствие. Это вывело Леру из себя.

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«Как я? У меня розовые щечки, я кайфую на Мальдивах, ем ананасы и клубнику с шампанским и радуюсь, смеюсь , танцую, ***. Что вы хотите что бы я каждому с температурой 39, с дикой слабостью отвечал? Зачем этот вопрос? Что бы что услышать? Что мне хорошо? Или это тупо бытовое любопытство? Я понимаю моя семья, близкие люди. А-а-а! И каждому надо ответить? Иначе обидятся? Это ***. Хочешь помочь , не спрашивай, ***, пришли мандарины», — заявила она.

Напомним, что дома Кудрявцеву ждут муж Игорь Макаров, а также маленькая дочка Мария. Звезда уже покинула больницу и отправилась в Россию.