Лера Кудрявцева отметилась с Ларисой Долиной в аэропорту: «Едем, не скажу куда»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также телеведущая растит дочку Марию, которой пять лет.
Недавно она даже впервые взяла наследницу на съемки «Песни года». У блондинки в декабре каждый год очень плотный график. Поэтому ее муж Игорь Макаров берет часть обязанностей на себя. А 9 декабря телеведущая улетела из страны.
В аэропорту Лера предстала в пуховике, шапке и шарфе. Ее везли на машине вместе с Ларисой Долиной. Телеведущая запечатлела певицу, которая была без макияжа, но покрасила ресницы. Исполнительница хита «Погода в доме» надела фиолетовый пуховик с капюшоном и желтый шарф.
«Едем с Еленой Александровной, не скажу куда», – заявила Кудрявцева.
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Но уже через несколько часов она делилась кадрами из Минска. Примечательно, что на днях туда также приехала Ольга Бузова, которая снималась в музыкальном шоу.