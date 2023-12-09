Лера Кудрявцева отметилась с Ларисой Долиной в аэропорту: «Едем, не скажу куда»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также телеведущая растит дочку Марию, которой пять лет.

Недавно она даже впервые взяла наследницу на съемки «Песни года». У блондинки в декабре каждый год очень плотный график. Поэтому ее муж Игорь Макаров берет часть обязанностей на себя. А 9 декабря телеведущая улетела из страны.