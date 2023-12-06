Волочкова об отказе Лазарева фотографироваться с ней на красной дорожке: «Я этому значения не придала»

Балерину Анастасию Волочкову уже неделю преследует вопрос, связанный с щекотливой ситуацией в которую она попала на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Анастасия Волочкова тогда попросила Сергея Лазарева сфотографироваться с ней, но тот отказался. сославшись на то, что ему очень некогда. Именно этот неловкий эпизод с красной дорожки запомнили все. Анастасия Волочкова, явившаяся в эту среду, 6 декабря, на шоу «Звезды хайпа», организованного «Русским радио» и RU.TV для таких знаменитостей, как она, в очередной раз прокомментировала инцидент с Сергеем Лазаревым.

«Я этому значения не придала, а люди раздули», - отметила Анастасия Волочкова.

Балерина напомнила, что зато в тот вечер с ней сфотографировались Николай Басков и Филипп Киркоров. А это уже немало!

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