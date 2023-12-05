Мария Кожевникова показала честное фото из роддома: «Хочу поддержать обычных женщин»

Мария Кожевникова уже не раз снималась в кино. Поклонники полюбили ее за роль в сериале «Универ». Также она успела стать многодетной мамой. Актриса уже 10 лет состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались, но так и не посетили ЗАГС.
При этом артистка счастлива и родила избраннику сыновей. У них растут: девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий. А в этом году звезда родила еще одного наследника. Его имя хранится в тайне.
Примечательно, что Мария еще скрывает лицо малыша. Но она успела с ним съездить на море. Порой актриса делится кадрами с младшим сыном. А теперь она выложила честное фото, сделанное в роддоме. В кадре Кожевникова держит новорожденного на руках.
При этом она облачена в большой халат, который не скрывает большой выпирающий живот. Звезда была без макияжа, но ее лицо украшала улыбка умиления.
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Мария Кожевникова с младшим сыном. Фото: соцсети Марии Кожевниковой
«Решила выставить честное фото из роддома, тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой сама и являюсь.А то посмотришь соц. сети и думаешь, если не знаешь как это делается, ну как так, все без живота и с весом условно 50 кг. Конечно, наверное есть исключения и кто-то выходит из роддома , как с показа “Victoria’s Secret”.
Но увы, меня такая функция обошла стороной. Это при том, что я была на жуткой диете, даже морковку, молочка, помидоры и…. все было. Но главное, что меня это ни разу не остановило возвращаться за новой душой , которая приходит к нам, как к родителям!
И вы не берете в голову! При желании и определенных знаниях вы обязательно вернете себе свое тело или захотите оставить новое. Многие мужчины, как пословица гласит, на кости не бросаются», – поделилась Мария.
Она добавила, что не перестает целовать пятки малыша. При этом актриса заболела и лежит дома с температурой. Кожевникова извинилась, что спрятала лицо ребенка. Она пояснила, что пока не готова его показать всем.