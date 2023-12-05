Мария Кожевникова показала честное фото из роддома: «Хочу поддержать обычных женщин»

«Решила выставить честное фото из роддома, тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой сама и являюсь.А то посмотришь соц. сети и думаешь, если не знаешь как это делается, ну как так, все без живота и с весом условно 50 кг. Конечно, наверное есть исключения и кто-то выходит из роддома , как с показа “Victoria’s Secret”.

Но увы, меня такая функция обошла стороной. Это при том, что я была на жуткой диете, даже морковку, молочка, помидоры и…. все было. Но главное, что меня это ни разу не остановило возвращаться за новой душой , которая приходит к нам, как к родителям!

И вы не берете в голову! При желании и определенных знаниях вы обязательно вернете себе свое тело или захотите оставить новое. Многие мужчины, как пословица гласит, на кости не бросаются», – поделилась Мария.