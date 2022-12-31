Как звезда «Универа» и модель «Плейбоя» Мария Кожевникова возмутила общественность, став депутатом Госдумы

Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года. Она коренная москвичка, ее отец – олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Александр Кожевников, а мама – преподаватель английского языка. Девочке хотелось учиться музыке и пению. Но родители решили: спорт важнее! И записали Марию в секцию художественной гимнастики.

Именно тогда ей впервые пришлось столкнуться с необходимостью соблюдать жесткую диету: даже 100 граммов лишнего веса становились препятствием, потому что выполнять сложные гимнастические элементы становилось труднее.

На волоске от смерти

