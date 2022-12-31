Как звезда «Универа» и модель «Плейбоя» Мария Кожевникова возмутила общественность, став депутатом Госдумы

Мария Кожевникова – не только популярная актриса, но и политический деятель, а еще – многодетная мама. В ее жизни было немало рискованных эпизодов, она оказывалась на волоске от гибели, но ничто не может изменить ее привычки позитивно смотреть на жизнь.
Мария Кожевникова: детство и юность
Мария Кожевникова в детстве. Фото: соцсети
Мария Кожевникова появилась на свет 14 ноября 1984 года. Она коренная москвичка, ее отец – олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Александр Кожевников, а мама – преподаватель английского языка. Девочке хотелось учиться музыке и пению. Но родители решили: спорт важнее! И записали Марию в секцию художественной гимнастики.
Именно тогда ей впервые пришлось столкнуться с необходимостью соблюдать жесткую диету: даже 100 граммов лишнего веса становились препятствием, потому что выполнять сложные гимнастические элементы становилось труднее.
На волоске от смерти
Мария Кожевникова в детстве. Фото: соцсети
Когда Маше было 11 лет, она едва не погибла из-за халатности врачей. Девочку госпитализировали – она чувствовала сильные боль в животе, потеряла 7 килограммов за короткое время. По ошибке ей удалили здоровый аппендикс. Но она была слишком слабой для операции под общим наркозом, и вмешательство едва не стоило ей жизни: двое суток ребенок находился без сознания, и лишь чудом ей удалось вернуться буквально с того света.
Мария Кожевникова: начало карьеры
Мария Кожевникова в детстве. Фото: соцсети
Гимнастикой ответственная Маша все равно продолжала заниматься – после необходимого перерыва в полгода. Но спорт давался ей все труднее: не хватало гибкости, мешала некоторая склонность к полноте (которая позднее превратилась в роскошную женственную фигуру).
К моменту окончания школы Маша окончательно уверилась в том, что хочет стать актрисой, и поступила в ГИТИС. Первые роли ей доставались небольшие, но все изменилось после того, как на экраны вышел комедийный сериал «Универ».
Мария Кожевникова: «Универ» и «Плейбой»
Мария Кожевникова. Фото: кадр из сериала «Универ»
Мария Кожевникова сыграла Аллочку – студентку, приехавшую учиться в столицу из провинции. Ее героиня – красотка-блондинка, легкомысленная и капризная, - не блещет интеллектом: в ее лексиконе – набор расхожих фразочек, почти как у Эллочки-Людоедки. Зато она крутит романы направо и налево, играючи покоряя мужские сердца. Аллочка прославила Марию Кожевникову – сериал получил огромную популярность. Актрису стали называть секс-символом, и в 2009 году она появилась обнаженной в журнале «Плейбой».
Мария Кожевникова: кино и сериалы, ТВ-проекты
Мария Кожевникова. Фото: кадр из фильма «Батальонъ»
Но главное – «Универ» открыл перед Марией двери в мир кино. Ее следующей киноработой стала роль Эльвиры в фильме «Духless», а потом она сыграла одну из главных женских ролей в нашумевшей картине «Батальонъ» - о женском «батальоне смерти» в первой мировой войне. Для этого фильма Кожевниковой, как и Марии Ароновой, и другим актрисам, пришлось расстаться с волосами: по сюжету, девушки, отправляясь на фронт, брились наголо.
Мария отнеслась к этой драматической роли очень ответственно, научилась драться, стрелять, носить тяжелую неудобную шинель… Все жертвы и усилия оказались не напрасными. За работу в фильме «Батальонъ» Мария была удостоена премии «Золотой орел». Одним из первых картину посмотрел Владимир Путин – и оценил работу режиссера Игоря Угольникова очень высоко.
Мария Кожевникова. Фото: кадр из сериала «Казнить нельзя помиловать»
Не менее серьезной вехой в творчестве Марии стал сериал «Казнить нельзя помиловать». Потом последовали другие успешные проекты с ее участием, среди которых можно выделить «Собибор» - фильм о массовом побеге евреев-военнопленных из концлагеря.
Мария Кожевникова. Фото: кадр из фильма «Собибор»
Кроме съемок в кино и работы в театре, Мария успевает появляться и в ТВ-проектах. Например, в 2016-м, уже будучи мамой двоих детей, она приняла участие в экстремальном цирковом шоу «Без страховки».
Многие поклонники упрекали ее за «необоснованный риск», но Кожевникова объяснила: после двух родов ей просто необходимо было убедиться в том, что ее тело – по-прежнему послушное, гибкое и спортивное. Она и сегодня при росте 174 см вести 65 кг.
Мария Кожевникова: политическая карьера
Мария Кожевникова. Фото: соцсети
В декабре 2011 года Мария Кожевникова депутатом Госдума от партии «Единая Россия». И ей пришлось столкнуться с волной злобной критики: с какой стати, вопрошали возмущенные избиратели, недалекая блондинка из студенческого сериала, снявшаяся голой в «Плейбое», будет решать судьбы страны, заседая в парламенте?
Но актриса, не обращая внимания на недоброжелателей, ответственно и серьезно проработала на этом посту пять лет. И не просто участвовала в заседаниях, а успела стать соавтором более сотни инициатив.
После окончания этого периода Кожевникова продолжила политическую карьеру, став членом Общественной палаты города Красногорска. Она занималась вопросом организации школьных завтраком и другими проблемами. Кроме того, Кожевникова – член попечительского совета одного из детских домов Московской области.
Мария Кожевникова: доход
Мария Кожевникова. Фото: соцсети
Если верить сообщениям СМИ, то несколько лет назад Мария только за полугодие заработала 14,5 миллионов рублей на своем личном блоге в соцсети. Когда она была депутатом Госдумы, ее зарплата составляла 150 тысяч в месяц, - но актриса признавалась, что это намного меньше, чем она зарабатывает, снимаясь в кино. В настоящее время за съемки в одной серии сериала ей платят 25 тысяч рублей, а за один съемочный день – 300 тысяч. За 2021 год, как пишут СМИ, актриса заработала более 5 миллионов рублей.
Мария Кожевникова: личная жизнь, муж и дети
Мария Кожевникова и Евгений Васильев. Фото: соцсети
В 2008 году Мария познакомилась с бизнесменом из Челябинска – Ильей Мительманом. Они начали встречаться, дело шло к свадьбе, но они вскоре расстались: слишком уж разными оказались их характеры. Илья часто ревновал Марию – причем без повода. И спустя три года после знакомства пара решила прекратить отношения.
А вскоре в жизни Марии появился Евгений Васильев. Он был бизнесменом, окончившим мехмат МГУ. Впрочем, об этом романе Мария старалась не слишком распространяться. Для ее поклонников стала неожиданной новость о том, что актриса обвенчалась со своим избранником в Ницце. Это произошло в 2013 году.
«И свадьбу, и венчание мы запланировали на 10 сентября в Москве. В августе поехали отдыхать. А у меня как раз намечался фильм «Батальонъ». Звонит мне продюсер Игорь Угольников и говорит, что съемку, для которой меня должны были побрить налысо, перенесли с сентября на 30 августа. Выходить замуж лысой мне не хотелось. И я уговорила батюшку из русской церкви в Ницце повенчать нас. 30 августа мы повенчались, я улетела, а 31 августа уже была в Питере на съемках», - рассказывала Кожевникова в интервью.
Мария Кожевникова с детьми. Фото: соцсети
У пары – трое сыновей: Иван, Максим и Василий. Много времени Кожевникова уделяет семье, однако это не мешает актрисе вести светскую жизнь - то и дело выходить в свет, появляться на громких премьерах и церемониях.
Мария Кожевникова сейчас: последние новости
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В последнее время СМИ запестрели сообщениями о том, что Мария Кожевникова забрала детей и уехала от мужа. На самом деле, ничего драматического в семье не произошло: просто многодетная мама с сыновьями посетила чемпионат мира по футболу, который проходил в Катаре.
Мария Кожевникова с детьми и мамой. Фото: соцсети
А потом решила продлить свое путешествие и немного задержаться, раз уж удалось поехать за границу.
«Да, мы остались в Катаре отдохнуть, более трех лет не путешествовали, а для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться», - поделилась Мария с подписчиками в своем микроблоге.
Так что, судя по всему, все в их семье по-прежнему стабильно. Кожевникова продолжает сниматься в кино, записывает песни для нового фильма, а еще – мечтает еще об одном ребенке.