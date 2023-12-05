Антон Шастун признался, что обсуждал свое участие в шоу «Холостяк»

Одна из гостей спросила Антона, сколько раз его приглашали в шоу «Холостяк», а также почему он так и не принял в нем участие.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Не было такого, чтобы мне прям официально предлагали в нем участвовать. Но был разговор около того, типо: "Антон, а если бы вот теоритически ты бы согласился или нет?". Но я сразу сказал, что не согласился бы. Это был бы самый плохой сезон "Холостяка" в истории. А ты возьмешь мою гвоздику? Ой, розу! Я же такой человек», – пояснил Шастун.

Напомним, что ранее холостяками на экране становились: Тимати, Егор Крид, Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие персоны.