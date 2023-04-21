Пополнение среди холостяков: Антон Шастун признался, что больше не состоит в отношениях

Антон Шастун и его бывшая девушка

Антон Шастун и его бывшая девушка. Фото: соцсети 

Ида Галич выяснила, как обстоят дела на личном фронте у комика.

Телеведущий Антон Шастун расстался со своей девушкой после пяти лет отношений.

Стало известно, что Антон Шастун больше не вместе с Ириной Кузнецовой. Комик познакомился с ней в родном Воронеже. Участник проекта «Импровизация» был очень близок с экс-возлюбленной. Они стали жить вместе уже после второго свидания.

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К слову, комик мог принять участие участие в шоу «Холостяк». Однако артист отказался, так как ему не был близок формат шоу.

«Вот скажи, я с тобой флиртую весь выпуск, у тебя огромная фан-база, в которую я вхожу тоже, скажи, это вообще уместно? Мне не прилетит?», – поинтересовалась Ида Галич в  новом выпуске шоу «Есть вопросики». 

Антон Шастун отметил, что Иде Галич ничего за это не будет. И на вопрос, свободно ли его сердце, Антон ответил положительно. 

Напомним, ранее актриса Светлана Светикова вспомнила роман с Гариком Харламовым.

 

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