Пополнение среди холостяков: Антон Шастун признался, что больше не состоит в отношениях

Телеведущий Антон Шастун расстался со своей девушкой после пяти лет отношений.
Стало известно, что Антон Шастун больше не вместе с Ириной Кузнецовой. Комик познакомился с ней в родном Воронеже. Участник проекта «Импровизация» был очень близок с экс-возлюбленной. Они стали жить вместе уже после второго свидания.
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К слову, комик мог принять участие участие в шоу «Холостяк». Однако артист отказался, так как ему не был близок формат шоу.
«Вот скажи, я с тобой флиртую весь выпуск, у тебя огромная фан-база, в которую я вхожу тоже, скажи, это вообще уместно? Мне не прилетит?», – поинтересовалась Ида Галич в новом выпуске шоу «Есть вопросики».
Антон Шастун отметил, что Иде Галич ничего за это не будет. И на вопрос, свободно ли его сердце, Антон ответил положительно.
Напомним, ранее актриса Светлана Светикова вспомнила роман с Гариком Харламовым.