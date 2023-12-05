Седокова о ведущей шоу «Последний герой»: «Было очень забавно, когда Бородина учила меня жизни»

Теперь Седокова поделилась своим мнением о проекте. Оказалось, что она осталась недовольна ведущей Ксенией Бородиной. По словам певицы, она пренебрежительно относилась к участникам этого проекта.

«Представьте — мы три недели не мылись, не чистили зубы, ходили голодные. А Ксения выходила в гриме — над ней работали визажисты. И когда она начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: "Что?!" Я, в принципе, так и говорила, просто этого не показали в передаче — вырезали все мои слова», — высказалась Анна в эфире RU.TV.

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Также она подчеркнула, что условия, в которых жили участники, кардинально отличались от тех, в которых жила Бородина. Более того, артистка уверена, что ведущей такого шоу должен быть очень эмпатичный и отзывчивый человек, а не холодный, как Ксения.

Добавим, что Седокова была вождем своего племени, а потом также стала возглавлять объединенное племя «Скорпионов». Но во время совета она покинула шоу. Певица сама устроила сговор, так как захотела уйти. Это не понравилось Бородиной.