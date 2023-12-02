Лера Кудрявцева впервые привела пятилетнюю дочку на «Песню года»

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она регулярно ведет концерты и передачи на телевидении. Блондинка в свои 52 года не перестает восхищать публику тем, как молодо выглядит. Она старается следить за фигурой, хоть порой и позволяет себе скушать что-то сладкое.
У ведущей и ее мужа Игоря Макарова растет дочка Мария. Не так давно ей исполнилось пять лет. Родители стали чаще брать ее с собой на мероприятия. А 2 декабря Лера отправилась на «Песню года» и решила взять наследницу с собой.
На этот раз Лера готовилась вести концерт. Пока артисты репетировали, она села в зале вместе с Машей. Дочку она нарядила в твидовое платье с бантом и белые колготки.
На сцене спел Сергей Лазарев, с которым раньше телеведущая встречалась. Они созранили дружеские отношения. В свое время именно Кудрявцевой он первой рассказал, что у него родилась дочка Анна. Потом Сергей не раз бывал на праздниках в доме Леры.
Потом блондинка облачилась в черную водолазку и юбку макси на запах в цвете фуксии. Она позировала на ковровой дорожке с наследницей, а также сделала фото с Лазаревым. Они разыграли сценку, как с Анастасией Волочковой, которой недавно певец отказал в совместном фото. Однако своей бывшей девушке он не смог отказать.
«Сережа, можно с тобой сфотографироваться?» – спросила Лера.
«Конечно, солнышко!» – ответил Сергей.
Они напомнили, что ведут «Песню года» уже 17 лет и скоро побьют рекорд Ангелины Вовк и Евгения Меньшова.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro