Лера Кудрявцева впервые привела пятилетнюю дочку на «Песню года»

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она регулярно ведет концерты и передачи на телевидении. Блондинка в свои 52 года не перестает восхищать публику тем, как молодо выглядит. Она старается следить за фигурой, хоть порой и позволяет себе скушать что-то сладкое.

У ведущей и ее мужа Игоря Макарова растет дочка Мария. Не так давно ей исполнилось пять лет. Родители стали чаще брать ее с собой на мероприятия. А 2 декабря Лера отправилась на «Песню года» и решила взять наследницу с собой.