Дарья Мельникова после развода стала меньше уделять время сыновьям: «Детям пришлось стать самостоятельными»

На хрупкие плечи Даши легки материнские хлопоты. Она должна возить наследников в школу и детский сад, а также водить их на кружки. Актриса порой берет с собой детей на съемочную площадку. При этом она служит в трех театрах и снимается в кино. Артистка не жалуется, но отмечает, что даже не стала нанимать новую няню.

«Так кажется, что я занята сутра до вечера. Это не так. У меня нет няни, но у меня есть бабушки. А няни нет, так вышло. После того, как уволилась последняя, детям пришлось стать самостоятельными», — поделилась Мельникова в проекте «Кино в деталях».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Не только родители, но и бывшая свекровь помогает ей с детьми. После развода Мария Смольянинова продолжила общение с Дарьей. Она готова сидеть с внуками, но финансово экс-невестке не помогает. Актриса благодарна даже за такую помощь.

«У нас есть чат и там состоит команда людей: дедушка, бабушка и еще одна бабушка. Все они заряжены, я кидаю расписание детей и кто-то забирает, кто-то отвозит. И так все справляемся. Но бывают накладки», — поделилась Дарья в беседе Федором Бондарчуком.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.