Нонна Гришаева заявила, что постельные сцены для нее табу

Нонна Гришаева. Фото: Global Look Press

52-летняя актриса Нонна Гришаева заверила, что не откажется от своих принципов даже ради работы с культовыми иностранными режиссерами.

Нонна Гришаева уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она также играет в театре. Примечательно, что артистка в 52 года находится в хорошей форме. Однако у нее есть свои табу в работе. Так артистка заверила, что никогда не снималась в постельных сценах и не собирается отказываться от своих принципов, даже если ей предложат поработать с именитым иностранным режиссером. 

 «Я никогда не снимусь в откровенной постельной сцене. Не снималась и не снимусь. Даже у Ларса Фон Триера», — заявила артистка.

Также в интервью Гришаева заговорила про свои отношения с режиссером Александром Нестеровым, который моложе ее на 12 лет. Супруги проводят время вместе не только дома, но и на работе. Обычно это порой негативно влияет на отношения, но муж актрисы рассказал, как они умудряются сохранять гармонию. 

«Ответ прост: мы друг другу не мешаем. Я советуюсь с ней во многих организационных и художественных вещах... На репетицию она не зайдет ко мне никогда», – поделился Нестеров  в интервью YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!». 

Более того, он отметил, что Нонна вместе со всеми придет на премьеру, чтобы его поддержать и впервые увидеть его новую работу. Он в свою очередь поступает, если идет смотреть работу супруги. Артист подчеркнул, что может дать совет, если она попросить, но навязывать мнение точно не станет. 

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Напомним, что Гришаева и Нестеров работают в Московском областном театре юного зрителя. Там актриса занимает пост художественного руководителя, а ее супруг — режиссер спектаклей. При этом они никогда не пользуются своим положением. Нонна не пытается продвигать возлюбленного в карьере за свет своей должности. Даже работу  Нестерову предложила не жена, а другие другие персоны из дирекции театра.

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