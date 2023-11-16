Нонна Гришаева заявила, что постельные сцены для нее табу

Также в интервью Гришаева заговорила про свои отношения с режиссером Александром Нестеровым, который моложе ее на 12 лет. Супруги проводят время вместе не только дома, но и на работе. Обычно это порой негативно влияет на отношения, но муж актрисы рассказал, как они умудряются сохранять гармонию.

«Ответ прост: мы друг другу не мешаем. Я советуюсь с ней во многих организационных и художественных вещах... На репетицию она не зайдет ко мне никогда», – поделился Нестеров в интервью YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Более того, он отметил, что Нонна вместе со всеми придет на премьеру, чтобы его поддержать и впервые увидеть его новую работу. Он в свою очередь поступает, если идет смотреть работу супруги. Артист подчеркнул, что может дать совет, если она попросить, но навязывать мнение точно не станет.

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Напомним, что Гришаева и Нестеров работают в Московском областном театре юного зрителя. Там актриса занимает пост художественного руководителя, а ее супруг — режиссер спектаклей. При этом они никогда не пользуются своим положением. Нонна не пытается продвигать возлюбленного в карьере за свет своей должности. Даже работу Нестерову предложила не жена, а другие другие персоны из дирекции театра.