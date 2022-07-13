Нонна Гришаева: как осуществила детские мечты о сцене и нашла свое счастье с молодым мужем

Свою первую роль Нонна Гришаева сыграла еще совсем ребенком. На тот момент будущей звезде было всего пять лет. После школы она мечтала уехать в Москву, но планы осуществились не сразу. Как складывалась жизнь и карьера актрисы — в материале Teleprogramma.pro.

Нонна Гришаева: детство и начало карьеры

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Ее прадед по отцу Леонид Игнатьевич Гиллевич и прабабушка Александра Николаевна Хартуляри были знаменитыми оперными певцами в «Ла Скала».