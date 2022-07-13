Нонна Гришаева: как осуществила детские мечты о сцене и нашла свое счастье с молодым мужем

Свою первую роль Нонна Гришаева сыграла еще совсем ребенком. На тот момент будущей звезде было всего пять лет. После школы она мечтала уехать в Москву, но планы осуществились не сразу. Как складывалась жизнь и карьера актрисы — в материале Teleprogramma.pro.
Нонна Гришаева: детство и начало карьеры
Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Ее прадед по отцу Леонид Игнатьевич Гиллевич и прабабушка Александра Николаевна Хартуляри были знаменитыми оперными певцами в «Ла Скала».
Нонна Гришаева в детстве. Фото: соцсети
Прадед по матери — Петр Евгеньевич Казанский — дворянин из рода Саблуковых был деканом юридического факультета Императорского Новороссийского университета.
Нонна считает себя украинкой с греческими, польскими корнями. Отец будущей звезды Валентин Гаврилович Гришаев был разнорабочим на сухогрузе, а мама Маргарита Евгеньевна Казанская работала учителем английского языка.
Первую роль в кино Нонна Гришаева сыграла в пять лет. Это был фильм «Фотографии на стене». Позже талантливая девочка поступила в музыкальную школу по классу фортепиано и Одесскую балетную школу. В возрасте 10 лет вышла на сцену Театра оперетты в родном городе.
Нонна Гришаева в детстве. Фото: соцсети
С учетом всего этого, с раннего детства Нонна Гришаева мечтала стать актрисой. После окончания школы она поехала в Москву, где с первого раза прошла конкурсный отбор в Щукинское училище. Но мама так волновалась за дочь, которая жила бы в большом городе одна, что забрала ее обратно в Одессу. Там Гришаева поступила в музыкальное училище на отделение вокала.
Нонна Гришаева в школе. Фото: соцсети
Будучи студенткой первого курса Гришаева вновь поехала в Москву. На этот раз с гастролями вместе с однокурсниками. В столицу они приехали с постановкой «Принцесса на горошине», которую сыграли на сцене театра Романа Виктюка.
Спектакль прошел с успехом, и после этого желание учиться в Москве у Гришаевой стало еще больше. После окончания первого курса она уговорила родителей, и ее отпустили в Щукинское училище. Гришаеву приняли сразу на третий курс учебного заведения.
Нонна Гришаева: театр, кино, сериалы
Диплом Нонна Гришаева получила в 1994 году. Сразу после этого к ней поступили три предложения от театров — в своих труппах ее хотели видеть «Сатирикон», «Ленком» и Театр имени Евгения Вахтангова.
Нонна Гришаева в 2008 году. Фото: Global Look Press
Гришаева решила, что станет актрисой последнего. Буквально сразу ей доверили несколько ролей — «Али-баба и сорок разбойников», «Принцесса Турандот», «Проделки Скапена». Грандиозный успех пришел спустя десять лет. В 2004-м она сыграла главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш».
Театральные критики уверяли, что роль будто бы была написана специально для Гришаевой, настолько мастерски все было исполнено. Двумя годами позже Нонна Гришаева получила звание заслуженной артистки России.
В 2003 году знаменитость познакомилась с создателями комического театра «Квартет И» и примкнула к коллективу. На сцене она играла в спектакле «День радио», который позже перерос в полноценный фильм.
Нонна Гришаева в 2011-м. Фото: Global Look Press
Спустя еще десять лет, в 2014-м, актриса стала художественным руководителем в Московском областном театре юного зрителя. Там же она играет Мэри Поппинс в мюзикле «Леди совершенство» и главные роли в спектаклях «Чайка» и «Пять вечеров».
В 2018 года Нонна Гришаева перевоплотилась в Людмилу Гурченко, поставив спектакль в театре на Малой Бронной — «Людмила Гурченко. Негасимый свет». Работу Гришаевой высоко оценил вдовец Сергей Сенин. Он отметил, что актриса на сцене попала точно в цель.
Нонна Гришаева в образе Людмилы Гурченко. Фото: Global Look Press
Первую роль в кино после получения диплома Нонна Гришаева сыграла в 1995 году. Это была картина «Первый удар». В том же году на экраны вышли «Московские каникулы». Далее у знаменитости был шестилетний перерыв, и в 2001-м она вновь вернулась на съемочную площадку фильма-притчи «Место на земле».
Также в копилке киноработ Нонны Гришаевой такие фильмы, как «Zолушка», «Мужчина с гарантией», «Трубач», «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», «День радио», «День выборов» и трилогия «О чем говорят мужчины».
Помимо фильмов Нонна Гришаева успела отметиться и в популярных сериалах, в их числе «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Папины дочки», «Беспринципные». В целом, за плечами актрисы работы в 37 картинах и 24 сериалах.
Нонна Гришаева: проекты, ТВ, доход
Впервые на телевидении Нонна Гришаева появилась еще в студенческие годы. Во время учебы она сдружилась с актрисой Марией Ароновой, с которой жила в одной комнате в общежитии. Тогда девушек пригласили в команду телешоу Игоря Угольникова «Оба-на!». В течение трех лет она была ведущей проекта.
В популярном шоу «Большая разница» Нонна Гришаева появлялась в образах Софии Ротару, Надежды Бабкиной, Ларисы Гузеевой и других звезд.
Кстати, несколько лет назад Нонна записала несколько собственных песен — «Танго», «Летняя», «Снова ночь», «Платиновый рай», а в 2012 году даже выпустила первый сольный альбом.
Нонна Гришаева в шоу «Маска». Фото: соцсети
В качестве приглашенного члена жюри Нонна Гришаева отметилась в двух сезонах «Ледникового периода». В шоу «Один в один», которое вышло на экраны в 2013 году, она была ведущей, а в следующем сезоне — уже членом жюри.
В 2020-м Нонна Гришаева стала победительницей проекта «Три аккорда», а в 2022-м — участником популярного шоу «Маска». Его актриса, которая скрывалась под маской Лошади, покинула после 4-го выпуска.
Нонна Гришаева не скрывает свои заработки. Так, по итогам 2019 года она задекларировала 31,3 миллиона рублей. В собственности актриса имеет два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом 422 квадратных метра, таунхаус в Греции и квартиру в Черногории. Помимо этого, Гришаева владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D4.
Нонна Гришаева: личная жизнь
Первый раз замуж Нонна Гришаева вышла через три дня после окончания Щукинского училища. Ее избранником стал актер и музыкант Антон Деров.
Со временем отношения пары разладились, и даже общая дочь Настя, которую Нонна родила в 1996 году, не спасла их союз. Актриса подала на развод.
Позже Нонна встретила бизнесмена, имя которого никогда не назвала прессе. Состоятельный предприниматель подарил Гришаевой особняк на Николиной горе, автомобиль и даже катер. Но личному счастью помешала подруга артистки. Узнав о предательстве, Нонна Валентиновна попала в больницу с нервным срывом, но позже нашла в себе силы простить обоих.
Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым. Фото: Global Look Press
Со своим вторым мужем, актером Александром Нестеровым, Нонна Гришаева познакомилась, когда пришла на утренник к дочке. Будущий супруг играл медведя. Поначалу звездная актриса не придала значения этому знакомству, Александр стал скорее подругой, ведь именно он помогал Нонне пережить все случившееся и справиться с депрессией.
После возникли уже недружеские чувства, и, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, 5 сентября 2005 года Гришаева и Нестеров стали законными супругами. Свадьбу сыграли в Праге. В декабре следующего года актриса родила сына Илью.
Нонна Гришаева с сыном Ильей. 2015 год. Фото: Global Look Press
После вторых родов актриса довольно быстро пришла в форму и сохранила свои данные. При росте 168 см ее вес составляет 58 кг.
В 2015 году в Сети поползли слухи о разводе пары. Якобы Нонна закрутила роман с коллегой Дмитрием Исаевым. Стороны никак не комментировали это, но муж Гришаевой запретил ей появляться на одной сцене или съемочной площадке с Дмитрием. По слухам, актриса приняла условие Нестерова.
Дочь Нонны Гришаевой Анастасия получила престижное образование в Кембриджском университете. Она училась на отделении графики и иллюстрации. Сын Илья занимается футболом и ходит в музыкальную школу.
Нонна Гришаева с дочерью Анастасией. Фото: соцсети
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Нонна Гришаева: последние новости
В мае появилась информация о том, что Нонна Гришаева может стать ведущей шоу «Сегодня вечером», но позже это место занял Николай Цискаридзе. В настоящее время актриса много времени посвящает своему ТЮЗу, играет на сцене, в театре «Квартет И» и много гастролирует.
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