«Думала, слез больше не осталось»: похоронившая мужа певица Натали не сдержала эмоций, услышав хит Николаева

Певица Натали уже давно стала популярной исполнительницей. В этом году она пережила одну из самых больших потерей в своей жизни. Ее мужа Александра Рудина не стало в июле. Он впал в депрессию после перенесенного CoViD-19 и не смог побороться душевны терзания. А когда умер его отец, он окончательно поник и наложил на себя руки.
Артистка тяжело переживала случившееся. Она продолжила концерты только потому, что так хотел ее супруг. Звезда осталась одна с тремя детьми: 22-летним Арсением, 13-летним Анатолием и шестилетним Евгением.
И до сих пор Натали находится в тяжелом психологическом состоянии. Она очень сентиментальная. Певица не скрывает, что на днях расплакалась. Она просто не смогла сдержать эмоций.
«Думала, слез больше не осталось, но нет, попалась мне эта песня Игоря Николаева, в исполнении Севары, и все… «Там нет меня»… Слез оказалось больше, чем блесток на моем платье… Какая же драгоценная потеря… моя… Как спасительно сейчас, что в моем репертуаре нет такой песни, иначе умерла бы прямо во время исполнения», – написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Натали. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Наталью поддерживают сыновья. Она понимает, что нуждается в помощи, поэтому также работает с психологом. Певица стала замечать, что у нее то и дело возникают разные проблемы со здоровьем. Может заболеть спина, рука или даже образоваться кровоподтек под глазом. Она поняла, что так так себя проявляет психосоматика.
«Все эти болезни не настоящие, а я так проживаю боль. Но я одна, мы все вместе погружены в одно горе: и я, и дети, и Сашина мама. У нее даже двойная потеря», — поделилась Рудина для Woman.ru.