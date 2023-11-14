«Думала, слез больше не осталось»: похоронившая мужа певица Натали не сдержала эмоций, услышав хит Николаева

Певица Натали уже давно стала популярной исполнительницей. В этом году она пережила одну из самых больших потерей в своей жизни. Ее мужа Александра Рудина не стало в июле. Он впал в депрессию после перенесенного CoViD-19 и не смог побороться душевны терзания. А когда умер его отец, он окончательно поник и наложил на себя руки.

Артистка тяжело переживала случившееся. Она продолжила концерты только потому, что так хотел ее супруг. Звезда осталась одна с тремя детьми: 22-летним Арсением, 13-летним Анатолием и шестилетним Евгением.