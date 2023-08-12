Натали: «Не умею жить без Саши. Буду учиться…»

После ковида у мужа Натали начались осложнения - развился постковидный синдром, с которым он боролся с помощью докторов. По неофициальным данным, Александр Рудин мог покончить с собой: тело продюсера будто бы нашли на козырьке подъезда многоэтажки на севере Москвы.

Прерванное счастье

Семья много лет жила в столичной трешке. Продали ее, когда родился третий сын. Добавили все сбережения и купили для большой семьи просторную шестикомнатную квартиру. И на этой же площадке приобрели квартиру для родителей мужа. Кредитов Рудины не брали - умели жить экономно, так и накопили на жилье.

У Натали случались крутые взлеты в карьере, но никогда не было звездной болезни - ни по отношению к поклонникам, ни в семье. Муж не раз предлагал взять домработницу, но Наташа управлялась с домашними делами сама - помогали ей только няни для сыновей. Да и сам Александр был скромный, сдержанный человек - всегда оставался за спиной жены-звезды: и на концертах, и на съемках, и на интервью.

В последние годы Натали брала только по несколько выступлений в месяц, хотя предложений хватало - чтобы больше времени проводить с детьми. Ее гонорар за частный концерт стартует от 1 млн руб. - на достойную жизнь хватало, а заработать как можно больше она не стремилась. «У меня к деньгам спокойное отношение, - рассказывала певица. - По-разному бывало. Важно жить по средствам и уметь покупать по необходимости, а не по баловству. Детей этому же учу».

33 года ее рабочими планами занимался муж. Теперь Натали будет сама планировать гастроли, семейный бюджет, всю свою жизнь.

Вымоленное материнство

Познакомились Саша и Наташа в 1990 году в Дзержинске Нижегородской области. Будущая звезда эстрады заканчивала музыкалку и 10-й класс, когда стала солисткой школьного ВИА, с которым выступила на рок-фестивале. 16-летнюю Наталью там услышал 20-летний Александр Рудин. Саша познакомился с юной певицей и предложил помощь в профессиональной записи песен. Вскоре они стали встречаться.

«Я сразу оценила, что он не бабник, - вспоминала Наталья. - Он меня никуда не приглашал, просто провожал до дома. И я им заинтересовалась! Хотя потом пыталась уйти к другому. Но быстро поняла, что мне нужен именно Саша. Сама позвонила и сказала, что не права…»

Летом 1991 года знакомая медсестра мамы Наташи сделала паре липовую справку о беременности для загса, чтобы 17-летняя невеста стала законной женой. Мама певицы вспоминала: «Я была не против. Меня осуждали мои подруги: мол, рано! Но я отдавала дочь со спокойным сердцем. Парень нам сразу очень понравился. И не ошиблась мама!»

После свадьбы Наталья пошла учиться в педучилище и продолжала писать песни. В 1993 году Рудины приехали покорять Москву. Александр организовывал записи песен Наташи, искал пути раскрутки новой артистки. Под псевдонимом Натали она выпустила два первых музыкальных альбома - и пела сама, и была автором песен. Популярность пришла в 1997 году с хитом «Ветер с моря дул» и одноименным альбомом.

Натали объясняла, что супруг с пониманием относился к издержкам ее профессии: «За годы брака он столько всего вытерпел! Особенно первые пару лет, когда я скрывала от поклонников, что замужем. Однажды к моей маме приехал парень с Дальнего Востока: «Где Натали? Хочу на ней жениться!» И ведь узнал откуда-то адрес, кузовок ягод привез. Даже когда я снялась в откровенной фотосессии - обнажила грудь, муж был не против.

Зато мои фанаты звонили ему и выговаривали: «Как ты мог такое позволить?!» В нашей семье почти все споры сглаживаю я. Первой прошу прощения. Мне тяжело жить в атмосфере конфликта. Подхожу к мужу или сыновьям и зацеловываю их. У родных людей поцелуи выше принципов».

В 2013 году Натали в интервью «Телепрограмме» рассказывала о муже: «Мы не надоедаем друг другу. Потому что мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону. Саша не любит, когда его называют продюсером. Говорит: «Я - координатор».

Десять лет назад из каждого утюга звучал хит Натали «О боже, какой мужчина!», музыку к которому она написала сама. Посвятила песню семье младшей сестры, а заодно и себе с мужем. Тогда у пары уже было двое сыновей, а Натали пела: «Я хочу от него дочку...»

Путь к материнству у певицы был непростым. Натали не скрывала: «Когда вышла замуж, то о детях не думала. Случайно забеременела, попала в больницу - у меня случился выкидыш на шестой неделе. Через некоторое время я опять забеременела - это была замершая беременность также на сроке в шесть недель. Я ждала своего первого сына девять лет! Молила о нем святого Пантелеймона, а когда сын родился, молила о втором ребенке святую Матрону. Вот так я вымолила двоих сыновей…»

Потом Натали стала мечтать о дочери. Забеременела, но на гастролях ей стало плохо - опять замершая беременность… Потерю ребенка она переживала очень тяжело. С дочкой не вышло, но в 2017 году у певицы получилось родить третьего сына. Все трое парней у Натали получились полными копиями Александра. Когда любишь, по-другому не бывает...