Виктория Боня сравнила свои фото: продемонстрировала как изменилась ее внешность за 35 лет

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом ей удалось стать телеведущей и моделью. Зачастую Боня появляется на красных дорожках. Она всегда тщательно следила за внешностью. В 43 года светская львица решилась на преображение. Она ездила в США, где сделала пластическую операцию. Звезда также стала стройнее и сменила прическу. Она состригла свои длинные волосы.
На этот раз Боня вернулась в Монако. Она решила показать свое архивное фото. На кадре бывшая звезда «Дома-2» запечатлена в школьном возрасте. У нее от природы пухлые губы. Тогда у телеведущей еще не было густых бровей. Она носила длинные волосы, которые укладывала в хвостики. У нее была школьная форма с галстуком и фартуком. А также светская львица предстала на свежих кадрах. Она показала свой новый «лисий взгляд», острые скулы, идеальную улыбку и небрежную укладку.
«35 лет спустя. Было - стало», – заявила звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники разделились на два лагеря. Одни осудили Викторию за пластику. А другие отметили, что у нее теперь внешность голливудской звезды. «На Гурченко похожа», «Милая была в детстве», «Ну слишком изменилась», «Губы были не такие пельмени», «Какая была красивая девочка, настоящая, чистая... А сейчас что осталось от нее, даже глаза уже другие», «Ой, прям стала голливудская звезда», — стали писать подписчики.
Виктория Боня в школе и сейчас. Фото: соцсети