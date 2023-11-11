Виктория Боня сравнила свои фото: продемонстрировала как изменилась ее внешность за 35 лет

На этот раз Боня вернулась в Монако. Она решила показать свое архивное фото. На кадре бывшая звезда «Дома-2» запечатлена в школьном возрасте. У нее от природы пухлые губы. Тогда у телеведущей еще не было густых бровей. Она носила длинные волосы, которые укладывала в хвостики. У нее была школьная форма с галстуком и фартуком. А также светская львица предстала на свежих кадрах. Она показала свой новый «лисий взгляд», острые скулы, идеальную улыбку и небрежную укладку.

«35 лет спустя. Было - стало», – заявила звезда.

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