«Я сама не ожидала»: Виктория Боня впервые сняла очки и показала глаза после пластики, ошарашив народ

За минувший месяц Боня успела слетать на Мальдивы с возлюбленным. А теперь находится в Дубае с дочкой Анджелиной, которая приехала ее навестить. Девочка была удивлена, когда увидела мамино лицо. Сама телеведущая хранила интригу и даже создала платный аккаунт в соцсетях, где обещала показать лицо. Но в итоге Виктория не удержалась и в Хеллоуин сняла очки.

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У нее был макияж, но он не скрыл «кошачий разрез» глаз. Теперь у Бони подтянутые веки.