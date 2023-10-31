«Я сама не ожидала»: Виктория Боня впервые сняла очки и показала глаза после пластики, ошарашив народ

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Однако она продолжает строить карьеру телеведущей и часто приезжает в Москву. А недавно провела время в Лос-Анджелесе. Она заплатила внушительную сумму денег за пластическую операцию. 43-летняя светская львица решила омолодить свое лицо. Однако ей потребовалась реабилитация, поэтому она стала прятать лицо за темными очками.
За минувший месяц Боня успела слетать на Мальдивы с возлюбленным. А теперь находится в Дубае с дочкой Анджелиной, которая приехала ее навестить. Девочка была удивлена, когда увидела мамино лицо. Сама телеведущая хранила интригу и даже создала платный аккаунт в соцсетях, где обещала показать лицо. Но в итоге Виктория не удержалась и в Хеллоуин сняла очки.
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У нее был макияж, но он не скрыл «кошачий разрез» глаз. Теперь у Бони подтянутые веки.
«Ну что, наконец-то настал этот день, я так ждала его! Я впервые показала свое лицо без очков. Именно в таком образе я себе нравлюсь. С таким макияжем никакие отеки не страшны. Ну что, не ожидали? Я сама не ожидала», — высказалась она.
Также звезда поделилась кадрами с дочкой. Анджелина оделась с мамой в одном стиле. Она накрасила глаза с эффектом дымки, а губы были вытянуты в безмолвной улыбке.
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие поразились тому, как Боня преобразилась. Некоторые решили, что она перестаралась и стала неузнаваемой.
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды