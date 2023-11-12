«Они пытались меня разговорить»: почему Гордин боялся знакомиться с родителями Меньшовой

Игорь Гордин вспомнил, как проходило его знакомство с родителями Юлии Меньшовой. Актер признался, что очень нервничал перед первой встречей с членами знаменитой творческой династии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако Вера Алентова и Владимир Меньшов очень тепло встретили избранника дочери. Создатель и главная героиня культового фильма «Москва слезам не верит» вели себя так открыто и доброжелательно, что их будущий зять смог расслабиться.

«Вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — поделился актер.

Ранее Гордин признался, что не любит сниматься на одной площадке со своей супругой. Знаменитости стараются разделять работу и личную жизнь.

По материалам журнала «Атмосфера».