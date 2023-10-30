«Вообще не знал, как себя вести»: Гордин пожаловался на работу с Меньшовой

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Гордин признался, что они с Меньшовой стараются разделять работу и семью, поэтому общие съемки в сериале «Преступление будет раскрыто» стали для знаменитостей довольно сложными. После выхода двух сезонов Игорь и Юлия решили отказаться от проекта.

«Играли мужа и жену в разводе. В первый съемочный день вообще не знал, как себя вести. Так что предпочитаю, чтобы это все было по отдельности: дом, семья, работа, съемки», — поделился Гордин.

Ранее Екатерина Варнава раскритиковала поведение Александра Петрова. Звезду Comedy Woman возмутило то, как актер расстался со своей бывшей девушкой Стасей Милославской.

По материалам портала 7days.ru