«Ей словно 60 лет»: похудевшая Ирина Пегова ужаснула народ своим постаревшим видом

На этот раз Пегова поделилась новыми фото. Она преобразилась для работы. При этом актриса также похвасталась результатом похудения. Она сидит на монодиете на основе кефира. В день артистка выпивает около полутора литров кисломолочного напитка, а также съедает определенное количество одного продукта (картофель, отварная курица, яйца).

При этом Ирина не стала утаивать, что все же кое-что поменяла. Она решила кефир заменить на ряженку, а вместо отварной грудки ест куриное бедро или голень. На фото звезда предстала в алом облегающем платье и с ярким макияжем.