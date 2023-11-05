Меладзе впервые вышел на сцену после развода с Брежневой — рядом стояла «новая пассия» (фото)

У Валерия Меладзе начался гастрольный тур по Европе. Первый концерт заграничного турне состоялся в Берлине 3 ноября.

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На поклон после концерта артист впервые за долгое время пригласил своего брата, Константина Меладзе. К слову, это был первый выход композитора на сцену за последний год и, что важнее, после объявления о разводе с Верой Брежневой.

Рядом с Константином Меладзе на поклоне стояла София Тарасова, которая с 2020 года является солисткой «ВИА Гры». На концерте она исполнила с Валерием песню «Притяженья больше нет».

С ней же приписывают роман Константину Меладзе. Еще в начале сентября 22-летняя артистка выпустила дуэт с композитором под названием «Почему я?». После этого в Сети появилось еще больше слухов о том, что София стала новой пассией Меладзе-старшего.

Композитор слухи не подтверждает и не опровергает. О причинах развода Меладзе с Брежневой пока тоже ничего не известно.