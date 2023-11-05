Вот так «лисьи глазки»: Боня наконец показала результат работы хирурга из США (фото)

Виктория Боня наконец созрела для того, чтобы продемонстрировать поклонникам лицо без очков. Целых два месяца фолловеры следили за преображением звезды.

Экс-участница «Дома-2» давно мечтала о разрезе глаз, как у американской модели Беллы Хадид. Только усилиями топового хирурга из США ей удалось этого добиться, но своим фанатам она не показывала результат его работы долгие недели. Операция, по словам Бони, обошлась ей в 250 тысяч долларов.

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4 ноября Виктория поделилась фото и видео, на которых запечатлена со своим другом Сердаром Камбаровым. На кадрах блогерша наконец открыла свое лицо.

«Ну что, я готова показать вам лицо. Вернее, половинку лица, но для меня это уже смелый шаг, я очень волнуюсь. Но с вас нужна поддержка...

Тадам. Кожа без фильтров — это отдельная тема. Кстати, я удалила татуаж бровей, и после операции мои брови стали более открытыми и даже смотрятся густыми. И это без татуажа», — поделилась Виктория с фанатами.