Вау, какие ноготочки: Марина Африкантова из «Дома-2» засветила трендовый маникюр — идеальные пальчики

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова - девушка очень модная, она следит за трендами, красиво одевается и обожает ухаживать за собой.
Марина Африкантова выглядит практически идеально, как говорится, от ушей до кончиков ногтей.
Красотка на этот раз засветила свой свежий маникюр в трендовом оттенке. В микроблоге Марина Африкантова показала идеальные ногти, покрытые матовым лаком белого оттенка.
Марина Африкантова показала маникюр. Фото: соцсети
Матовый маникюр в сочетании с короткой длиной ногтей - тренд этого сезона. Марина Африкантова строго ему следует.