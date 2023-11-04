Вау, какие ноготочки: Марина Африкантова из «Дома-2» засветила трендовый маникюр — идеальные пальчики

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова - девушка очень модная, она следит за трендами, красиво одевается и обожает ухаживать за собой.

Марина Африкантова выглядит практически идеально, как говорится, от ушей до кончиков ногтей.

Красотка на этот раз засветила свой свежий маникюр в трендовом оттенке. В микроблоге Марина Африкантова показала идеальные ногти, покрытые матовым лаком белого оттенка.

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