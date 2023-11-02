«Мне тяжело даже обсуждать эту тему»: дочь Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о ее самочувствии

У Заворотнюк есть старшая дочка Анна, которая переехала в Москву, когда узнала про мамину болезнь. Она много путешествует. Лишь иногда наследница актрисы общается с поклонниками. На этот раз она впервые за долгое время заговорила о самочувствии мамы.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала Анна в соцсети.

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