«Мне тяжело даже обсуждать эту тему»: дочь Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о ее самочувствии

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она долгое время блистала на экранах, но в 2019 году стало известно, что актриса заболела. Она перестала появляться на публике. А вскоре выяснилось, что у нее онкологическое заболевание. Родные бросили все силы, чтобы оградить артистку от внимания общественности. До сих пор звезда проходит лечение.
У Заворотнюк есть старшая дочка Анна, которая переехала в Москву, когда узнала про мамину болезнь. Она много путешествует. Лишь иногда наследница актрисы общается с поклонниками. На этот раз она впервые за долгое время заговорила о самочувствии мамы.
«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала Анна в соцсети.
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Анна Заворотнюк рассказала про маму. Фото: соцсети звезды
Также дочка знаменитости поделилась фото с братом Майклом и своей бабушкой Валентиной Борисовной. Так как она часто уезжает за границу, то скучает по своим близким.
Напомним, что у Заворотнюк двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А вот с 2008 года актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым. У них растет дочка Мила, которой пять лет.
Анна Заворотнюк с братом и бабушкой. Фото: соцсети звезды