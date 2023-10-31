Брутян засняла, как кроха-сын Прилучного любуется подарком от тети: волосы русые, пошел в отца

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. В ее копилке есть несколько проектов, включая сериал «В клетке». Она вышла замуж за коллегу по этой картине Павла Прилучного. Уже год они живут вместе. У пары растет сын Микаэль. Актриса пока взяла паузу и посвящает все время семье. Она заверяет, что муж во всем ей помогает, поэтому ей не нужны услуги няни.
На этот раз Брутян и Прилучный покрестили малыша. Они давно ходят в церковь, которая находится недалеко от их особняка. Таинство прошло в большом зале. Оказалось, что родные актрисы приехали ради такого случая. Сестра Зепюр Рипсиме подарила цветы. Жена Прилучного засняла, как шестимесячный сын руками хватает за бутоны. Пока его лицо родители скрывают.
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«Любимая тетя, спасибо за красивые цветочки», – заявила Брутян.
Поклонники заметили, что мальчик подрос. Многие также считают, что он пошел в папу, так как у Микаэля прямые волосы русого цвета. А вот у Зепюр темные кудрявые волосы от природы. «Ну что за чудо», «Радость папина», «Волосы русые, в папу», «Хороший, пухленький», — стали писать в Сети.