Брутян засняла, как кроха-сын Прилучного любуется подарком от тети: волосы русые, пошел в отца

На этот раз Брутян и Прилучный покрестили малыша. Они давно ходят в церковь, которая находится недалеко от их особняка. Таинство прошло в большом зале. Оказалось, что родные актрисы приехали ради такого случая. Сестра Зепюр Рипсиме подарила цветы. Жена Прилучного засняла, как шестимесячный сын руками хватает за бутоны. Пока его лицо родители скрывают.

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