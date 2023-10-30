Бывший муж Ани Лорак расстался с возлюбленной и уехал с дочкой в Турцию: брак продлился всего четыре месяца

Ани Лорак в 2022 году впервые за долгое время обрела счастье. Она стала встречаться с тренером по Йоге Исааком Виджараком. Певица теперь даже гастролирует вместе с избранником. А вот бывший муж артистки Мурат Налчаджиоглу 5 июня сыграл свадьбу с новой возлюбленной Лилия, которая является визажисткой. Торжество было очень красивым. Однако теперь ходят слухи, что брак уже дал трещину.
На этот раз Мурат вышел на связь с фанатами. Он дал понять, что не будет высказываться про личную жизнь, но и отрицать развод с женой не стал. А Лилия удалила все совместные фото с ним из соцсетей.
«В последнее время мне задают много вопросов по поводу личной жизни и здоровья. Спасибо, что волнуетесь за мое самочувствие, я в отличной форме. Но прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы о частной жизни.
Я никогда не обсуждал и не собираюсь обсуждать ее. Всегда выбирал молчание и сейчас буду делать то же самое. Я не человек шоу-бизнеса или социальных сетей. Поэтому прошу не обсуждать меня и мою семью. Всем желаю добра и счастья!» — сказал 46-летний Налчаджиоглу.
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Мурат Налчаджиоглу и Лилия. Фото: соцсети звезды
А теперь Мурат уехал в Турцию. Он проводит время со своей дочкой от Лорак, Софией, которой 12 лет. Бизнесмен решил на машине путешествовать по стране. Он выложил кадры, на которых катается с наследницей, отдыхает и веселится. Они также катались на самокатах и на яхте. София заметно подросла. Она обычно проводит равное время с папой и мамой.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что Мурат хороший папа. А вот его расставание с молодой женой многих возмутило.
Напомним, что Лорак развелась с бизнесменом на фоне слухов о его многочисленных изменах. Позже она призналась, что отец ее дочки действительно вел себя неподобающим образом и очернял ее репутацию.
Мурат Налчаджиоглу и дочка София. Фото: соцсети звезды