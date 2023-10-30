Бывший муж Ани Лорак расстался с возлюбленной и уехал с дочкой в Турцию: брак продлился всего четыре месяца

На этот раз Мурат вышел на связь с фанатами. Он дал понять, что не будет высказываться про личную жизнь, но и отрицать развод с женой не стал. А Лилия удалила все совместные фото с ним из соцсетей.

«В последнее время мне задают много вопросов по поводу личной жизни и здоровья. Спасибо, что волнуетесь за мое самочувствие, я в отличной форме. Но прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы о частной жизни. Я никогда не обсуждал и не собираюсь обсуждать ее. Всегда выбирал молчание и сейчас буду делать то же самое. Я не человек шоу-бизнеса или социальных сетей. Поэтому прошу не обсуждать меня и мою семью. Всем желаю добра и счастья!» — сказал 46-летний Налчаджиоглу.

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