Валя Карнавал обнажила свою «сдобную» фигуру: трусики натянуты до предела, грудь вывались из лифчика — все ахнули

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она снимает видео для соцсетей. Блогерша также продолжает строить карьеру певицы. После расставания с Сашей Стоуном она предпочитает чаще выходить в свет и снимать новые клипы. Она похудела и стала одеваться в более откровенные наряды. Звезда решила даже сменить имидж.
На этот раз Валя захотела состричь каре. И сразу она устроила откровенную съемку. Блогерша с короной на голове и в розовом бикини позировала перед камерой. При этом грудь вывалилась из лифчика не по размеру. Она повязала парео на бедра, а стринги натянула до самой талии. Карнавал продемонстрировала свою фигуру во всей красе.
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Поклонники были сражены кадрами. Многие отметили, что Валя стала совсем другой. Некоторые подвергли ее критике, но нашлись и те, кто пришел в восторг.
«Боги, что с ней стало?», «Зачем так оголяться, это вульгарно», «Кажется, что ей не 21, а больше», «Широкие бедра, прям неестественно выглядит», «Трусы вот-вот лопнут», «Какая богиня! Пусть Стоун кусает локти», — стали писать пользователи Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды