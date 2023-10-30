Валя Карнавал обнажила свою «сдобную» фигуру: трусики натянуты до предела, грудь вывались из лифчика — все ахнули

На этот раз Валя захотела состричь каре. И сразу она устроила откровенную съемку. Блогерша с короной на голове и в розовом бикини позировала перед камерой. При этом грудь вывалилась из лифчика не по размеру. Она повязала парео на бедра, а стринги натянула до самой талии. Карнавал продемонстрировала свою фигуру во всей красе.

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