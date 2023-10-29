«Это унизительно»: Варнава пристыдила Петрова за то, как он поступил с Милославской

После своей неожиданной свадьбы Александр Петров столкнулся с волной критики. Многие отчитали актера за то, что он сыграл свадьбу всего после нескольких свиданий, даже не успев толком завершить отношения с бывшей избранницей Стасей Милославской.

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Александр и Стася встречались около трех лет. Поклонники считали, что дело движется к свадьбе. Да и сама актриса не скрывала, что мечтает отправиться под венец. В итоге же Петров неожиданно женился на другой.

Скандальную историю прокомментировала Екатерина Варнава. Звезда Comedy Woman не стала называть имен, однако заявила, что некая девушка узнала о свадьбе возлюбленного случайно, даже не подозревая, что он ее бросил. По контексту общественность сразу поняла, кого имела в виду Варнава.

«Это так унизительно, так страшно. Ни один психотерапевт с этим не справится», — высказалась Екатерина в шоу «Сережа и микрофон».

Стоит отметить, что сам Петров ситуацию не прокомментировал. Актер регулярно рассказывает, как счастлив в новых отношениях, и называет супругу Виктория любовью всей своей жизни.