Наталья Рудова в топике не по размеру засветила свои прелести: легкая ткань колышется, дразнит парней

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она полюбилась зрителям благодаря ролям в сериалах «Универ» и «Татьянин день». В свои 40 лет актриса следит за фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом и следит за питанием. Блондинка любит облачаться в смелые наряды. Звезда зачастую оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Наталья отправилась на вечеринку. Она решила примерить стильный лук. Актриса в кожаной мини-юбке и мерцающем топике блеснула стройными ногами. Она зажигательно танцевала под музыку. Ткань вздымалась вверх. Рудова засветила грудь в черном лифчике. Она подразнила парней пикантным видом.
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«Сияй не смотря ни на что. Помни, ты у себя одна», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Наталья получила сотни восхищенных комплиментов. «Какая красотка», «Зачем тебе быть одной, ты такая красивая», «Шикарная леди», «Богиня», «Почти грудь видно», «Блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики.