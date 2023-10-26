«Вот это срам»: Бузова в топике-бандо засветила свои напряженные «вишенки» — едва прикрыла прелести веером

На этот раз Ольга призналась, что уехала на съемки нового шоу. Примечательно, что участником этого проекта стал ее бывший бойфренд Дава. Теперь поклонники подозревают, что телеведущая не просто так одевается очень смело. На новых кадрах Бузова щегольнула в топике-бандо, который обрамлял ее грудь. Она поправилась в этом году, поэтому ее формы округлились.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».