«Вот это срам»: Бузова в топике-бандо засветила свои напряженные «вишенки» — едва прикрыла прелести веером

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной в России. Она вела шоу «Дом-2», а потом покинула проект. Артистка продолжает работать на телевидении и давать концерты. Она смогла разбогатеть. А вот в личной жизни ей так и не удалось обрести гармонию. После расставания с блогером Давой она так и не вступила в новые отношения. При этом активно строит карьеру, и этой осенью звезда улетела в Китай.
На этот раз Ольга призналась, что уехала на съемки нового шоу. Примечательно, что участником этого проекта стал ее бывший бойфренд Дава. Теперь поклонники подозревают, что телеведущая не просто так одевается очень смело. На новых кадрах Бузова щегольнула в топике-бандо, который обрамлял ее грудь. Она поправилась в этом году, поэтому ее формы округлились.
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Ольга держала в руках веер, которым прикрывала напряженные прелести. Она любовалась красотами местной природы. Поклонники посчитали, что звезда намеренно козыряла своей фигурой. «Ну стала более аппетитной», «Интересно, как она общается с Манукяном», «Вот это срам! Все видно», «Теперь Бузова будет только в облегающем, чтобы свои формы демонстрировать бывшему», — стали писать в Сети.