Агата Муцениеце в сверкающем корсете оголила свои манкие полушария груди: публика ахнула от такой красоты

На этот раз Агата решила поделиться закулисными кадрами. Она сидела на стуле в сияющем корсете со стразами. Актриса оголила свои упругие полушария груди. Она была с укладкой и ярким макияжем. Экс-жена Прилучного спела песню, поздравив свою подругу. Муцениеце игриво красовалась перед камерой, а потом отправилась на сцену.

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