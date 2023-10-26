Агата Муцениеце в сверкающем корсете оголила свои манкие полушария груди: публика ахнула от такой красоты

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала популярной персоной в России. Актриса не скрывает, что ей тяжело было пережить развод с Павлом Прилучным. Однако она не только получила новые роли, но и сама купила загородный дом. А в этом году артистка стала играть в кабаре театре, где поет, танцует и просто разговаривает, нарядившись в смелый наряд.
На этот раз Агата решила поделиться закулисными кадрами. Она сидела на стуле в сияющем корсете со стразами. Актриса оголила свои упругие полушария груди. Она была с укладкой и ярким макияжем. Экс-жена Прилучного спела песню, поздравив свою подругу. Муцениеце игриво красовалась перед камерой, а потом отправилась на сцену.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали маму двоих детей комплиментами. «Ох, ну вы просто дива», «Как же вам все идет», «Тут фигура особенно хороша», «Чтобы всех поздравляли такие чикули», «Декольте заставляет забыть про моргание», «Любуюсь вами всегда», «Ох уж эта родинка», «Хороша, анаша Агатушка», — стали писать в Сети.