«Ты совершаешь преступление»: Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к внучке с просьбой одуматься

Лидия Федосеева-Шукшина не так давно отметила свой юбилей. Знаменитой актрисе исполнилось 85 лет. Порой у нее возникают проблемы со здоровьем. Недавно артистка пережила инсульт. Она проходит реабилитацию и не так давно передвигалась на инвалидной коляске. О ней заботится младшая дочка Ольга Шукшина. Однако в семье не перестают возникать скандалы.
Четырехкомнатная квартира в Москве стала причиной раздора. Ольга посчитала, что племяннице не нужна ее доля этого жилья. Анна, в свою очередь, восприняла это как вызов. Она утверждает, что половина квартиры — ее собственность по закону. Дело в том, что ранее Федосеева-Шукшина переписала эту недвижимость на Ольгу и Марию от брака с Василием Шукшиным.
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А вот сама Мария потом переписала квартиру уже на дочку Анну, которая в тот момент уже успела оскандалиться. Она продала другую квартиру бабушки без ее ведома.
А теперь Трегубенко не хочет продавать свою часть квартиры, дарить тете тоже не изъявляет желания.
«Я и ребенок там прописаны. Половина квартиры — моя собственность», — поясняет Анна.
Лидия Федосеева-Шукшина с дочкой Ольгой. Фото: кадр из эфира шоу на «Пятом канале»
Федосеева-Шукшина просит внучку одуматься. Она считает, что квартира должна достаться ее младшей дочке.
«Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной… Мне очень недолго осталось. Мне 85 лет. Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне», — высказалась Лидия Николаевна в шоу «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».
Актриса призхвала Анну одуматься и привести свой разум в порядок.
«Пойми, что ты совершаешь преступление в отношении меня и своей семьи», — заявила звезда советского кино, обращаясь к внучке.
Оказалось, что Ольга намерена сделать из квартиры музей именитого отца Василия Шукшина. А Анне даже заплатить за ее часть жилья она не намерена.
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: кадр из эфира шоу на «Пятом канале»
Также дочка артистки рассказала, что у ее мамы есть проблемы с памятью из-за возраста. Якобы она даже может подписать документы, не понимая, что в них написано. И Ольга заверяет, что долю в квартире передали Марии, а затем Анне без ее ведома.
По ее словам, племянница там не живет, поэтому она и сделала вывод, что внучке Федосеевой-Шукшиной квартира и не нужна. Ольга подчеркнула, что Анна обеспечена благодаря своей матери.
«Наследие должно оберегаться, изучаться. Делаем реконструкцию квартиры, кабинет в стиле Василия Макаровича. Он оставил большую библиотеку, сохранились рукописи, архивы. У нас большие планы. Мама благословляет», – высказалась младшая дочка актрисы.
К слову, к Лидии Николаевне никого наследница не подпускает. С ней даже нельзя связаться по телефону. Анна хотела лично поздравить ее с юбилеем, но ее не пустили в дом. В итоге подарок она отправила ей курьером.