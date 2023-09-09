Похудела и передвигается на инвалидной коляске: Лидия Федосеева-Шукшина впервые предстала на публике после инсульта

Отметим, что Федосеева-Шукшина несколько месяцев была в больнице. У артистки диагностировали обширный инсульт. Перед госпитализацией артистка признавалась в беседе с младшей дочкой 55-летней Ольгой Шукшиной, которой живет вместе, что у нее происходит неконтролируемое подергивание рук и ног. Из-за нарушения ритма сердца азвезде установили кардиостимулятор.

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