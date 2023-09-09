Похудела и передвигается на инвалидной коляске: Лидия Федосеева-Шукшина впервые предстала на публике после инсульта

Уже скоро Лидия Федосеева-Шукшина отметит юбилей. Ей исполнится 85 лет. После развода с пятым мужем Бари Алибасовым она стала редко появляться на публике. Недавно артистка пережила инсульт. Теперь ей предстоит реабилитация. Пока актриса постепенно возвращается к обычной жизни. Свой день рождения она планирует отметить только с близкими – с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой.
Отметим, что Федосеева-Шукшина несколько месяцев была в больнице. У артистки диагностировали обширный инсульт. Перед госпитализацией артистка признавалась в беседе с младшей дочкой 55-летней Ольгой Шукшиной, которой живет вместе, что у нее происходит неконтролируемое подергивание рук и ног. Из-за нарушения ритма сердца азвезде установили кардиостимулятор.
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Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: кадр из эфира шоу на «Пятом канале»
У Лидии Николаевны после случившегося нарушилась частично речь и двигательные функции. Дочка поместила артистку в специализированный медцентр, так как актрисе требовалась реабилитация. Ольга потратила на это свои сбережения. Федосеева-Шукшина ходила на массаж, а также делала специальную физкультуру. В итоге ей удалось быстро восстановить речь. Однако Лидии Николаевне пока тяжело ходить, потому она передвигается на инвалидной коляске. журналисты засняли, как Ольга возила ее на прогулку. Также помогает звезде сиделка.
Ольга Шукшина специально наняла для мамы сиделку. Теперь артистка живет в загородном доме в Подмосковье. Раньше она находила с дочкой в квартире в Москве, но теперь гулять ей удобнее за городом.
Лидия Федосеева-Шукшина с дочкой Ольгой. Фото: кадр из эфира шоу на «Пятом канале»
На данный момент у Лидии Николаевны уже есть значительный прогресс.
«Сейчас только начинаю, но я буду ходить хорошо. Слишком серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь…», — призналась она.
Ее слова поддержала сиделка Елена Палангина. Она похвасталась достижениями актрисы.
«Лидия Николаевна уже без клюшки сама ходит по дому. Похудела она – а это очень хорошо. Стала сама подниматься с кровати, без помощи», — поделилась сиделка в программе «Светская хроника» на Пятом канале.
Федосеева-Шукшина получает внушительную пенсию, в которую включена надбавка за звание «народная артистка», — около 60 тысяч рублей. Эти выплаты, а также сбережения дочки и авторские отчисления от творчества Василия Макаровича Шукшина помогают оплачивать сиделку и покупать лекарства.
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: кадр из эфира шоу на «Пятом канале»
Напомним, что у Ольги есть сестра Мария. Они уже много лет ссорятся. 56-летняя актриса не раз обвиняла родственницу в корыстных целях, а в ответ получала упреки в том, что равнодушно относится к матери.
Этим летом Мария появлялась в больницу и даже предложила оплатить отдельную палату родительнице. Но сама артистка отказалась от такой помощи.