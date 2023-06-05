СМИ: актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации в тяжелом состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

По некоторым данным, у 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной подозревают инсульт.

Стало известно, что 84-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

По уточненной информации, Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации.

Как сообщил анонимный источник, врачи проводят полное обследование Лидии Федосеевой-Шукшиной, поступившей в клинику с подозрением на инсульт.

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Напомним, в этот понедельник, 5 июня, стало известно, что помощь врачей понадобилась и знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой.

По материалам 5-tv.ru

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