Высокий блондин, аристократ: как выглядит старший сын Натальи Водяновой, уехавший учиться в США

Наталья Водянова давно прославилась на весь мир, как топ-модель. Она покорила подиумы в Милане и Париже, а также подружилась с именитыми кутюрье. Однако в последнее время российская красавица не ведет соцсети. лишь иногда ее можно увидеть на показах или светских раутах. Звезда счастлива в браке с Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернарда Арно.
Своему возлюбленному еще до брака Наталья подарила наследников. Максима и Романа. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть еще трое детей. До недавнего времени они жили все вместе в огромном особняке в Париже. Дочка Нева и средний сын Виктор часто путешествуют с мамой. А вот старший сын Лукас уже не первый год учится в США, но иногда прилетает навестить маму и близких.
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Наталья Водянова с детьми. Фото: соцсети звезды
Весной 2023 года старший наследник модели был в Каннах. Однако большую часть времени он проводит в штате Род-Айленд, так как учится в одном из самых престижных вузов — университете Брауна. Более того, у нег появилась новая возлюбленная Зои Колеман.
Накануне Лукас отметился на публике. Он появился на вечеринке друга, который отмечал день рождения. Сын Водяновой был в модном расслабленном костюме с рубашкой оверсайз и кроссовках. Он в 21 год очень высокий и носит длинные светлые волосы.
Лукас Портман. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что он очень похож на отца. Другие поразились тому, что парень обладает модельной внешностью и может пойти по стопам мамы. Однако пока Луса развивает свой бренд обуви. Он решил заниматься бизнесом.