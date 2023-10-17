Высокий блондин, аристократ: как выглядит старший сын Натальи Водяновой, уехавший учиться в США

Своему возлюбленному еще до брака Наталья подарила наследников. Максима и Романа. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть еще трое детей. До недавнего времени они жили все вместе в огромном особняке в Париже. Дочка Нева и средний сын Виктор часто путешествуют с мамой. А вот старший сын Лукас уже не первый год учится в США, но иногда прилетает навестить маму и близких.

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