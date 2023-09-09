Наталья Водянова уже много лет покоряет модную индустрию. Она живет в Париже и редко пропускает показы именитых дизайнеров. И хоть российская красавица успела стать мамой пятерых детей, она смогла сохранить фигуру. В 2022 году топ-модель взяла паузу, но теперь снова стала появляться на публике. На этот раз звезда приняла участие в показ High Jewellery Collection в Нью-Йорке, которое устроил бренд Tiffany.
На этот раз Водянова вышла на подиум в вечернем платье. Она щегольнула в черном платье-бюстье с акцентом на талии и откровенным разрезом. Модель подчеркнула свои манкие формы. Она оголила изящное бедро, дефилируя на публике. В наряде Givenchy Наталья словно повторила один из образов актрисы Одри Хепберн. Ей удалось сразить народ.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали многодетную маму комплиментами. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же она прекрасная», «Вот это женщина», «Все взгляды только на нее», «Просто идеальная фигура», «Прям само совершенство», «Талия такая, что все открыли рты», «Платье сидит так, словно шили на нее», «Ох, Наталья, что за дива», — стали писать подписчики.