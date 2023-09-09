На этот раз Водянова вышла на подиум в вечернем платье. Она щегольнула в черном платье-бюстье с акцентом на талии и откровенным разрезом. Модель подчеркнула свои манкие формы. Она оголила изящное бедро, дефилируя на публике. В наряде Givenchy Наталья словно повторила один из образов актрисы Одри Хепберн. Ей удалось сразить народ.

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