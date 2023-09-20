Анна Нетребко в костюме цвета мандарина прокатилась на лодке с повзрослевшим сыном в Берлине: в 52 года — сама элегантность

В Берлине Анна выступила на сцене. Она старается следить за внешностью и не боится экспериментировать с образами. Певица недавно постройнела и стала носить смелые мини. А вот 20 сентября она насладилась прогулкой по реке. На лодке артистка предстала в костюме мандариового цвета с жилеткой и брюками в пол. Лук дополнили крупные солнцезащитные очки.

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