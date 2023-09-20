Анна Нетребко в костюме цвета мандарина прокатилась на лодке с повзрослевшим сыном в Берлине: в 52 года — сама элегантность

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в мире. Оперная дива признавалась, что в 2022 году сталкивалась с хейтом, а также с ней отказывались работать некоторые театры. Но теперь она снова выступает на сцене. Артистка много гастролирует. На днях она отметила свое 52-летие в Германии.
В Берлине Анна выступила на сцене. Она старается следить за внешностью и не боится экспериментировать с образами. Певица недавно постройнела и стала носить смелые мини. А вот 20 сентября она насладилась прогулкой по реке. На лодке артистка предстала в костюме мандариового цвета с жилеткой и брюками в пол. Лук дополнили крупные солнцезащитные очки.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
С Нетребко наслаждался прогулкой ее сын Тьяго. По всей видимости, у 15-летнего парня начались каникулы в школе. Певица постоянно берет его с собой в поездки.
«Весь негатив последних дней разбит, раздавлен и снесен и забыт Армией моих друзей, поклонников и доброжелателей. Спасибо вам всем большое за то что вы есть! Я счастливый человек», – отметила оперная дива.
«Мы на лодочке катались… Лето не уходит!» – добавила она.
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды