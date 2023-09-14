«Как ты на маму похож»: сестра Фриске поразилась тому, каким растет сын певицы Платон

Шепелев не дает родным Фриске видеть мальчика. Он находится в ссоре с бабушкой и дедушкой наследника. Но с недавних пор телеведущий стал делиться кадрами с сыном, не скрывая его лицо. На новом видео, которое появилось на странице Платона, он слушает музыку из прошлого и дает оценку.

Песня Элтона Джона его восхитила, а вот Ирен Кара его совершенно разочаровала.Это видео увидела сестра Жанны Наталья. Она поразилась тому, каким растет ее племянник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».