«Как ты на маму похож»: сестра Фриске поразилась тому, каким растет сын певицы Платон

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Она не смогла победить тяжелую болезнь, с которой боролась несколько лет. Тогда у певицы рос сын Платон, рожденный от Дмитрия Шепелева. Когда певицы не стало, воспитывать мальчика стал телеведущий. Теперь он женат на новой возлюбленной Екатерине Тулуповой. У него растет еще один сын Тихон. Однако старшему наследнику он посвящает все свободное время.
Шепелев не дает родным Фриске видеть мальчика. Он находится в ссоре с бабушкой и дедушкой наследника. Но с недавних пор телеведущий стал делиться кадрами с сыном, не скрывая его лицо. На новом видео, которое появилось на странице Платона, он слушает музыку из прошлого и дает оценку.
Песня Элтона Джона его восхитила, а вот Ирен Кара его совершенно разочаровала.Это видео увидела сестра Жанны Наталья. Она поразилась тому, каким растет ее племянник.
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«Мы очень гордимся тобой, Платош, ты очень талантливый мальчик, весь в свою маму и дедушку, а как ты на маму похож, я уж говорить не буду, думаю, и так все видно всем», – заявила родственница звезды.
Поклонники с ней согласились. Многие отметили, что мальчик даже музыкальный талант унаследовал от мамы. Его осыпали комплиментами.