«Это ужасная музыка! Это отстой!»: Шепелев показал, как 10-летний сын Фриске слушает песни из прошлого — мамин талант не скрыть

Дмитрий Шепелев недавно стал вести новое шоу «В кругу друзей», где в студии появляются животные. А вот свободное время Шепелев посвящает семье. Вместе с женой Екатериной Тулуповой он растит сына Тихона. Также от прошлых отношений с Жанной Фриске, которая умерла в 2015 году, у него есть сын Платон. Лишь недавно телеведущий перестал скрывать лицо наследника.
На этот раз Шепелев решил выложить видео со старшим наследником. Платон уже давно играет на электрогитаре. Он стал разбираться в музыке. На этот раз телеведущий решил поставить ему песни, которые были хитами в год рождения папы. Сначала стала играть Flashdance What A Feeling — Irene Cara. Мальчик раскритиковал трек.
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«Я думаю, я даже сделаю музыку получше. Если бы ты даже мне сейчас поставил кого-то другого, мне бы оно больше понравилось. Это просто музыка ужасная! Это похоже на обезяянку, которая не умеет петь. Мне не нравится! Это отстой! Это просто старый отстой!» – заявил сын Фриске.
Вторым треком стал хит Элтона Джона – Im Stil Stading. Артиста мальчик сразу узнал и стал подпевать.
«Элтон Джон! Это в три раза лучше, чем прошлая песня! Она очень прикольная! Элтон Джон прикольный старичок», – сказал Платон.
Поклонники были поражены. Примечательно, что многие заметили не только сходство наследника с мамой, но и то, что он унаследовал ее музыкальный талант.
«Очень классный, мимика Жанны», «Какой классный, открытый и непосредственный ребенок!», «Какой он музыкальный и талантливый парень», «Круто! Такой хорошенький», «Необычный и харизматичный», — стали писать в Сети.