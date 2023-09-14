«Это ужасная музыка! Это отстой!»: Шепелев показал, как 10-летний сын Фриске слушает песни из прошлого — мамин талант не скрыть

На этот раз Шепелев решил выложить видео со старшим наследником. Платон уже давно играет на электрогитаре. Он стал разбираться в музыке. На этот раз телеведущий решил поставить ему песни, которые были хитами в год рождения папы. Сначала стала играть Flashdance What A Feeling — Irene Cara. Мальчик раскритиковал трек.

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«Я думаю, я даже сделаю музыку получше. Если бы ты даже мне сейчас поставил кого-то другого, мне бы оно больше понравилось. Это просто музыка ужасная! Это похоже на обезяянку, которая не умеет петь. Мне не нравится! Это отстой! Это просто старый отстой!» – заявил сын Фриске.

Вторым треком стал хит Элтона Джона – Im Stil Stading. Артиста мальчик сразу узнал и стал подпевать.