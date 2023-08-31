«Похоже счастливы»: Дмитрий Шепелев привел подросшего сына Фриске и падчерицу на съемки нового шоу (видео)

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным. Много лет он работает на телевидении. Ему доводилось вести проекты «На самом деле», «Ты как я», «Шоу большой страны». Потом у него был перерыв в работе. Он путешествовал с женой Екатериной Тулуповой. У пары также растет сын Тихон. Но звезда ТВ также растит сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске, и свою падчерицу Ладу.
Теперь Шепелев ведет новое шоу «В кругу друзей». Он, как оказалось, брал с собой на съемки старшего сына и дочку своей жены от прошлых отношений. Дети смогли потрогать и увидеть настоящего хамелеона. Они смеялись и обсуждали маленького зверька, который бегал по их ногам.
«Дети провели со мной два съемочных дня. Похоже счастливы были все», — заявил Дмитрий.
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Также Платон и Лада потискали лысого кота. Шепелев улыбался вместе с ними.
«За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой», — рассказал он.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие поразились тому, как вырос сын Фриске. Они посчитали, что он очень похож на маму.
Дмитрий Шепелев с сыном и падчерицей. Фото: соцсети звезды