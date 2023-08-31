«Похоже счастливы»: Дмитрий Шепелев привел подросшего сына Фриске и падчерицу на съемки нового шоу (видео)

Теперь Шепелев ведет новое шоу «В кругу друзей». Он, как оказалось, брал с собой на съемки старшего сына и дочку своей жены от прошлых отношений. Дети смогли потрогать и увидеть настоящего хамелеона. Они смеялись и обсуждали маленького зверька, который бегал по их ногам.

«Дети провели со мной два съемочных дня. Похоже счастливы были все», — заявил Дмитрий.

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