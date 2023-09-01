«Анюта давно готова к первому классу!»: Лазарев предстал с дочкой, облаченной в платье с воротничком, и сыном на школьной линейке

Сергей Лазарев уже больше 20 лет выступает на сцене. Он является популярным исполнителем, актером и телеведущим. При этом ему удается растить двоих детей: Никиту и Анну. Он не скрывает, что наследников родила суррогатная мама. Ему помогает их воспитывать бабушка Валентина. Этим летом артист возил их в Азию. А вот 1 сентября он привел детей на школьную линейку.
Если в прошлом году погода была холодная, то в этом году в Москве было солнечно и тепло. Лазарев нарядил дочку в платье с белым воротничком и принтом в виде сердечек. Ее волосы были аккуратно убраны в хвост. А вот Никита предстал в костюме с красной отторочкой и кедах. Певец запечатлелся вместе с ними на улице.
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Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды
«1 сентября! Поздравляю всех с Днем знаний! Никита идет в 3-й класс! А Анюта провожает брата, но сама идет вновь пока в детский сад! Хотя, честно говоря, давно готова к 1-му классу!» — заявил артист.
Поклонники поразились тому, как выросли дети Лазарева. Многие отмечают, что сын растет его копией. «Как приятно на вас смотреть! Чудесные дети и замечательный папа», «Вот так все по-настоящему, без пафоса... просто папа привел сына на линейку, просто семья!», «Как выросли ваши красотулечки», — прокомментировали пост подписчики.