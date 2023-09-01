«Анюта давно готова к первому классу!»: Лазарев предстал с дочкой, облаченной в платье с воротничком, и сыном на школьной линейке

Если в прошлом году погода была холодная, то в этом году в Москве было солнечно и тепло. Лазарев нарядил дочку в платье с белым воротничком и принтом в виде сердечек. Ее волосы были аккуратно убраны в хвост. А вот Никита предстал в костюме с красной отторочкой и кедах. Певец запечатлелся вместе с ними на улице.

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