43-летняя Виктория Боня раскрыла подробности пластики: операция за 24 миллиона рублей и губы в подарок

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она потом стала телеведущей и моделью. Уже давно светская львица живет в Монако. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом ей не везет в любви. А недавно она решила преобразиться. 43-летняя звезда сначала впечатлила своей фигурой, а теперь сделала пластическую операцию в США.
Ближайшие недели Боня будет находится в Лос-Анджелесе на реабилитации. Она захотела немного приподнять себе уголки глаз. Для этого телеведущая разыскала знаменитого хирурга, который работал даже с моделью Беллой Хадид.
Она не скрывает, что выложила за свое преображение 250 тысячи долларов или 24 миллиона рублей по текущему курсу. Однако некоторые пользователи в Сети этому не верят, считая, что операция была по бартеру.
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А 31 августа Виктория сняла бинты и была удивлены тому, как выглядит. Она не знала, что врач также увеличил ей губы. По ее словам, она не просила трогать губы, но хирург сам решил вкачать в них жир, чтобы лицо оставалось пропорциональным.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
По словам звезды, отек уже начал спадать. Ее видела только дочка Анджелина. Телеведущая призналась, что девочка не сдержалась и стала смеяться.