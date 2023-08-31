43-летняя Виктория Боня раскрыла подробности пластики: операция за 24 миллиона рублей и губы в подарок

Ближайшие недели Боня будет находится в Лос-Анджелесе на реабилитации. Она захотела немного приподнять себе уголки глаз. Для этого телеведущая разыскала знаменитого хирурга, который работал даже с моделью Беллой Хадид.

Она не скрывает, что выложила за свое преображение 250 тысячи долларов или 24 миллиона рублей по текущему курсу. Однако некоторые пользователи в Сети этому не верят, считая, что операция была по бартеру.

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А 31 августа Виктория сняла бинты и была удивлены тому, как выглядит. Она не знала, что врач также увеличил ей губы. По ее словам, она не просила трогать губы, но хирург сам решил вкачать в них жир, чтобы лицо оставалось пропорциональным.