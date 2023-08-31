Позволяют себе слишком много: чем Кейт Миддлтон и принц Уильям раздражают королевский персонал

Однако есть причина, по которой отпуск королевских персон так затянулся. Они просто хотели больше времени провести с детьми. Напомним, что у пары растут принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Супруги не скрывают, что на первом месте у них стоят дети, а уже потом обязанности перед Короной.

К слову, эта пара всегда была образцово-показательной в вопросе исполнения королевского протокола. При этом часто они выглядят как обычная семья со своими интересами и порой простотой.

Однако помощники королевской семьи обеспокоены происходящим: летние каникулы допустимы для членов британской семьи, но у принца и принцессы Уэльских они длятся дольше, чем у других. Безусловно, как отмечают эксперты по британской королевской семье, Кейт и Уильям крепко держатся на лидирующих строчках списка самых любимых королевских персон. Однако многие считают, что им не надо расслабляться и думать, что все на их стороне. Тем более что за прошедший год Уильям 126 раз появлялся на публике, Кэтрин – 90 раз. Она стала лишь девятой в списке работающих членов королевской семьи, пишет MarieClaire.ru.