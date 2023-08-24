43-летняя Бочкарева сразила стройностью в черном мини-платье и на шпильках: только родила, а уже вернулась в форму

На этот раз Бочкарева впервые после родов появилась на публике. Она посетила презентацию нового телевизионного сезона канала ТНТ и отметила пятилетие платформы Premier. Актриса предстала на мероприятии в черном мини-платье и ботильонах на шпильках. Она сделала акцент на изящных ногах. 43-летняя Наталья поразила всех своей стройностью, хотя после родов прошло только четыре месяца. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.

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