43-летняя Бочкарева сразила стройностью в черном мини-платье и на шпильках: только родила, а уже вернулась в форму

Наталья Бочкарева многим знакома благодаря сериалу «Счастливы вместе». Она также не раз оказывалась в центре скандальных ситуаций. Примечательно, что актриса в 2022 году объявила о беременности. В апреле этого года она стала мамой в третий раз. Теперь звезда растит не только сына Ивана и дочку Марию, но и малыша Александра.
На этот раз Бочкарева впервые после родов появилась на публике. Она посетила презентацию нового телевизионного сезона канала ТНТ и отметила пятилетие платформы Premier. Актриса предстала на мероприятии в черном мини-платье и ботильонах на шпильках. Она сделала акцент на изящных ногах. 43-летняя Наталья поразила всех своей стройностью, хотя после родов прошло только четыре месяца. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Бочкарева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Если первых детей рожала без отрыва от производства, то теперь подошла к этому делу осознанно. Муж всегда поддерживает. Дети рады!» — рассказала актриса.
Напомним, что телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала «Счастливы вместе». Легендарный ситком 2000-х про семью продавца обуви Гены Букина не появлялся в эфире больше 10 лет. Новые серии «Счастливы вместе» получат название «Букины». К съемкам вернутся исполнители четырех главных ролей — Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин, а также Наталья Бочкарева.