Снова счастлива: 42-летняя Бочкарева готовится стать мамой в третий раз

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вновь готовится стать мамой. Об этом рассказал источник, близкий к окружению красотки.

У Натальи уже есть двое детей от адвоката Николая Борисова. Она находилась с ним в отношениях с 2007 по 2014 год. Сын Иван появился на свет в год бракосочетания, а дочь Мария - в 2008. Теперь артистка решила вновь испытать радость материнства.

По словам источника, рождение наследника Наталья с супругом Романом планировали давно. Однако беременность артистка пока старается скрыть: носит широкие платья, не акцентирующие внимание на увеличившемся животике, пишет StarHit.