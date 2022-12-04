Снова счастлива: 42-летняя Бочкарева готовится стать мамой в третий раз

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вновь готовится стать мамой. Об этом рассказал источник, близкий к окружению красотки.
У Натальи уже есть двое детей от адвоката Николая Борисова. Она находилась с ним в отношениях с 2007 по 2014 год. Сын Иван появился на свет в год бракосочетания, а дочь Мария - в 2008. Теперь артистка решила вновь испытать радость материнства.
По словам источника, рождение наследника Наталья с супругом Романом планировали давно. Однако беременность артистка пока старается скрыть: носит широкие платья, не акцентирующие внимание на увеличившемся животике, пишет StarHit.
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К слову, о муже теледивы известно немногое. После развода с Борисовым Наталья начала скрывать свои романы от посторонних. Однако в Сети пошли слухи, что Роман в свое время работал личным помощником актрисы. До брака (ребята поженились в 2020 году) пара несколько лет жила в московской квартире Бочкаревой вместе с ее детьми.