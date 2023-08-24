Светлаков вывел в свет свою красавицу-жену, которую скрывал от хейтеров: миниатюрная брюнетка с глазами-алмазами

На публике Светлаков появился с привычной аккуратной стрижкой. Он оделся в кэжуал-образе, позируя в джинсах и рубашке. Примечательно, что актера впервые за долгое время сопровождала жена — Антонина Чеботарева, которую он скрывал от хейтеров. Она предстала в струящемся платье с принтом «мильфлер» и косухе, а еще лук дополняли модные лоферы.

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