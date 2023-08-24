Светлаков вывел в свет свою красавицу-жену, которую скрывал от хейтеров: миниатюрная брюнетка с глазами-алмазами

Сергей Светлаков уже давно полюбился зрителям. Он актер, телеведущий и сценарист. В свои 45 лет артист заработал целое состояние и приобрел дом в Юрмале. Он оберегает свою семью от лишнего внимания общественности. Но этим летом после пятилетнего перерыва он вернулся на ТНТ. А 24 августа пришел на мероприятие по случаю пятилетия платформы Premier.
На публике Светлаков появился с привычной аккуратной стрижкой. Он оделся в кэжуал-образе, позируя в джинсах и рубашке. Примечательно, что актера впервые за долгое время сопровождала жена — Антонина Чеботарева, которую он скрывал от хейтеров. Она предстала в струящемся платье с принтом «мильфлер» и косухе, а еще лук дополняли модные лоферы.
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Сергей Светлаков с женой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Антонина прильнула к мужу. Она оказалась миниатюрной брюнеткой с большими глазами-алмазами. Многие гости были восхищены парой. Напомним, что у Светлакова и его избранницы двое детей: 10-летний Иван и шестилетний Максим. А от первого брака у артиста есть дочка Анастасия, которой в этом году исполнится 15 лет.