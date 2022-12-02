Сергей Светлаков: как попал в «Уральские пельмени», стал звездой «Нашей Russia» и почему ушел с ТНТ

Экс-кавээнщик Сергей Светлаков стал одним из основателей юмористических проектов на ТНТ, а затем внезапно покинул канал в 2018 году. Почему так произошло, он объяснил позднее. Сейчас шоумен является лицом СТС, ведет передачи, снимается в кино. В личной жизни у него тоже - полный штиль: старшая дочка уже совсем выросла, а двое сыновей, рожденные во втором браке, растут копиями отца. Как сложилась карьера и личная жизнь звезды - читайте в нашем материале.
Сергей Светлаков: детство, родители
Сергей Светлаков родился 12 декабря 1977 года в Свердловске. Он стал вторым ребенком в семье – старшего брата зовут Дмитрий. Родители Галина Григорьевна и Юрий Венедиктович готовились, что у них будет дочь, и появление второго сына стало неожиданностью.
Сергей Светлаков в детстве. Фото: соцсети
С детства мальчик рос очень общительным, имел хорошее чувство юмора и любил подшутить над сверстниками и учителями. Нередко он составлял компанию папе на рыбалке и даже однажды чуть не утонул, упал в водоем – отец быстро его вытащил и предотвратил несчастье.
В школе Сергей увлекался футболом, баскетболом, гандболом, собирался построить блестящую спортивную карьеру, выступал за областную гандбольную команду. Но родители оказались против и повлияли на решение сына покончить со спортом – из-за бесконечных травм уже к 13 годам мальчик вызывал у мамы с папой беспокойство. Поэтому Сергей по совету родителей, отслужив в армии, поступил в университет путей сообщения в 1995 году.
Сергей Светлаков в армии. Фото: соцсети
Сергей Светлаков: КВН
На первом курсе университета высокорослый Светлаков - его рост 187 см, а вес - 86 кг, - начал выступать за команду КВН «Барабашки», став ее капитаном после того, как выиграл вузовский конкурс «Рыцарь института».
Через два года коллектив сменил название, став «Парком текущего периода». Им предстояло выступать в Сочи, ребята серьезно готовились. Но удача прошла мимо. Однако, Светлакова заметили и позвали автором в знаменитую команду «Уральские пельмени».
Сергей Светлаков в команде КВН. Фото: соцсети
Вскоре он стал полноправным членом коллектива. «Уральские пельмени» в 2000 году стали чемпионами Высшей лиги КВН. В 2002-м уральцы завоевали «Большого КиВиНа в золотом», а также взяли «Летний кубок КВН». Светлаков благодаря Клубу веселых и находчивых стал узнаваемым в сфере, познакомился со многими юмористами, с которыми позже реализовал много громких проектов.
Сергей Светлаков в команде КВН "Уральские пельмени". Фото: соцсети
Сергей Светлаков: «Наша Russia», другие проекты
В 2001 году Сергей переехал в Москву. Вместе с другими кавээнщиками Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым, Давидом Курбановым и другими юмористами Светлаков стал писать шутки и сценарии для КВН. Из этого союза в дальнейшем образовалась команда создателей Comedy Club – на ТНТ юмористический проект был запущен в 2003 году.
Сергей Светлаков в шоу "Прожекторперисхилтон". Кадр из шоу
В 2004 году Светлаков стал сценаристом на Первом канале, познакомился с Иваном Ургантом, а через четыре года, в 2008 году вместе с ним, а еще с Александром Цекало и Гариком Мартиросяном стал вести шоу «Прожекторперисхилтон», за которую четырежды команда получала ТЭФИ.
Сергей Светлаков в шоу "Наша Russia". Фото: соцсети
В 2005 году на ТНТ дебютировал юмористический скетчком «Наша Russia, в котором Светлаков в паре с Михаилом Галустяном исполнял роли различных персонажей, типичных представителей разных слоев российского общества.
Телезритель Сергей Юрьевич Беляков, депутат Юрий Венедиктович, фрезеровщик Иван Дулин, тинейджер Славик, проститутка Эльвира, честный гаишник Лаптев и многие другие персонажи, блестяще сыгранные Светлаковым, ушли в народ и стали символами.
В 2009 – 2010 годы Светлаков был одним из участников шоу «Южное Бутово», ушел из «Уральских пельменей» и сосредоточился на продюсировании.
В 2013 году Светлаков стал продюсером и участником юмористического сериала «Страна в SHOPе» на ТНТ, до 2016 года занимал кресло члена жюри на шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, в 2017 году на Первом судил участников в проекте «Минута славы».
"Слава богу, ты пришел!". Кадр из шоу
После перехода на СТС в 2018 году Светлаков вместе с Александром Незлобиным и Игорем Верником начал вести возрожденную передачу «Слава богу, ты пришел!».
Кстати, поначалу ни ТНТ, ни Светлаков уход юмориста с телеканала не комментировали. Позднее Сергей обсуждал с прессой этот вопрос. Оказалось, что инициатива прекратить сотрудничество исходила от самого артиста. Мол, на канале он перестал видеть перспективы, оказался «ходячей рекламой», но сам ничего не производил.
«Я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино», - объяснял актер.
В 2019 году Светлаков принял участие в проекте «Форт Боярд». В 2020 году начал вести новый проект СТС – «Полный блэкаут». Это российская версия популярной в мире программы Total Blackout, где звезды преодолевают свои страхи и проходят испытания. Проект был продлен на второй сезон, Сергей остался его ведущим.
Сергей Светлаков: кино
Светлаков снялся в нескольких фильмах. Впервые в полнометражном проекте он появился в 2010 году, когда вышла комедия «Наша Russia. Яйца судьбы». В ней он повторил все свои образы из скетчкома, напарником стал Михаил Галустян.
Сергей Светлаков в фильме "Наша Russia. Яйца судьбы". Кадр из фильма
В том же году Сергей снялся в новогодней комедии «Елки» с Иваном Ургантом, которая с того момента ежегодно получала продолжение под зимний праздник.
В 2011 году Светлаков смог воплотить совершенно новое для себя амплуа – сыграл в драме «Камень» киднеппера. Также он стал продюсером картины. На следующий год актер появился в комедии «Джунгли» в паре с Верой Брежневой.
Сергей Светлаков в фильме "Камень". Кадр из фильма
Следующей ролью Светлакова в большом кино стало исполнение самого себя на первом плане в комедии «Горько!». Вторая часть ленты не заставила себя ждать, так как картина полюбилась зрителям.
Затем были «Выпускной», «Скорый Москва – Россия», «Елки 1914», «Жених», Love. В 2022 году в «Елках 8» Светлакова не пригласили.
Сергей Светлаков: личная жизнь
Будучи студентом, в 1997 году Светлаков познакомился с Юлией Маликовой. Она была первокурсницей, оказалась на два года моложе него. Но Сергей решил сделать серьезный шаг и попросил у девушки руки. Они поженились в 2000 году, позже избранница вместе с мужем ездила на гастроли с «уральскими пельменями», а потом и в Москву переехала за супругом.
Сергей Светлаков с первой женой Юлией. Фото: Global Look Press
В декабре 2008 года Светлаков впервые стал отцом – жена родила ему дочку Анастасию. Но спустя четыре года семья шоумена распалась. В качестве причины артист назвал загруженность по работе.
Сергей Светлаков с дочкой Настей. Фото: соцсети
Однако, поклонники были уверены: виной всему измены Светлакова. Ему приписывали роман с Верой Брежневой, якобы они крутили шашни на съемках «Джунглей». Затем обсуждали связь Сергея с некой стюардессой. Однако, сам юморист не комментировал сплетни.
Сергей Светлаков и Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
В 2012 году Светлаков в Краснодаре познакомился с Антониной Чеботаревой. Встреча стала случайной, но Сергей назвал ее судьбоносной – в кинотеатре, куда приехал актер с премьерой драмы «Камень», он должен был встретиться с директором заведения, но вместо него приехала заместитель Антонина. Так начались их отношения.
Сергей Светлаков со второй женой Антониной Чеботаревой. Фото: Global Look Press
Очень быстро Антонина забеременела, и Сергей тайно сводил ее в ЗАГС. В июле 2013 года у пары родился сын Иван. А затем и второй ребенок – в июле 2017 года, назвали Максимом. Так что теперь Светлаков – многодетный папа.
Сергей Светлаков с родителями, женой и детьми. Фото: соцсети
Сергей Светлаков: бизнес
В 2019 году Светлаков открыл с ресторатором Александром Орловым заведение общественного питания на Новом Арбате. Под названием Eshak. Позже рестораны открылись и в других частях города. В них даже наведывалась Лена Летучая с программой «Ревизорро», проверив соответствие кухни и обстановки требованиям санитарной гигиены.
Сергей Светлаков сегодня
В 2022 году на экраны вышло продолжение новогодней комедии «Елки-9». Однако, Светлаков впервые не оказался в актерском составе. Причиной тому продюсер проекта Евгений Кулик указал новые обстоятельства: мол, сюжетная история, которая создавалась, оказалась бы не по зубам Светлакову, а также его другу Ивану Урганту.
На СТС Светлаков вошел в состав жюри первого сезона проекта «Маска. Танцы». В нем переодетые звезды демонстрируют свою хореографию, а судьи пытаются отгадать, кто скрывается в ярких костюмах. Финал шоу состоится 25 декабря.