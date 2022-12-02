Сергей Светлаков: как попал в «Уральские пельмени», стал звездой «Нашей Russia» и почему ушел с ТНТ

Экс-кавээнщик Сергей Светлаков стал одним из основателей юмористических проектов на ТНТ, а затем внезапно покинул канал в 2018 году. Почему так произошло, он объяснил позднее. Сейчас шоумен является лицом СТС, ведет передачи, снимается в кино. В личной жизни у него тоже - полный штиль: старшая дочка уже совсем выросла, а двое сыновей, рожденные во втором браке, растут копиями отца. Как сложилась карьера и личная жизнь звезды - читайте в нашем материале.

Сергей Светлаков: детство, родители

Сергей Светлаков родился 12 декабря 1977 года в Свердловске. Он стал вторым ребенком в семье – старшего брата зовут Дмитрий. Родители Галина Григорьевна и Юрий Венедиктович готовились, что у них будет дочь, и появление второго сына стало неожиданностью.