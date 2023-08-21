«Наше маленькое счастье»: Навка засняла подросшую дочку Пескова в модном платье в полоску на море в день рождения

Татьяна Навка много лет выступает на льду. Она стала успешной фигуристкой. Уже длительное время олимпийская чемпионка состоит в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Она пошла по стопам мамы и тоже занимается фигурным катанием, а также учится в школе, изучает несколько иностранных языков.
Этим летом Навка много путешествует. 21 августа она поделилась новыми кадрами с подросшей наследницей. Надежда в полосатом платье розового цвета с поясом позировала на море. Ее волосы были заплетены в косичку. Девочка была задумчивой, но улыбалась, позируя в лучах солнца.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
«Мой маленький лебедь, мое продолжение, мое сердце и моя любовь – Надя, с Днем Рождения!
Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее, просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим» , – написала Навка.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что именинница растет копией отца.
«Ой, как изменилась Надя! Совсем взрослая уже!», «Так на папу похожа», «Тонюсенькая, хорошенькая, прелесть девочка!» – стали писать в Сети.
Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды