«Наше маленькое счастье»: Навка засняла подросшую дочку Пескова в модном платье в полоску на море в день рождения

Этим летом Навка много путешествует. 21 августа она поделилась новыми кадрами с подросшей наследницей. Надежда в полосатом платье розового цвета с поясом позировала на море. Ее волосы были заплетены в косичку. Девочка была задумчивой, но улыбалась, позируя в лучах солнца.

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