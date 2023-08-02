«Счастливы вместе»: Татьяна Навка в сверкающем топе и белых брюках станцевала с Дмитрием Песковым

1 августа Навка решила отметить годовщину со дня свадьбы с возлюбленным. Она поделилась трогательным кадром. На фото фигуристка была в мерцающем топике и белых брюках. Она танцевала с Песковым медленный танец. Они смотрели друг на друга.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».