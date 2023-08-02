«Счастливы вместе»: Татьяна Навка в сверкающем топе и белых брюках станцевала с Дмитрием Песковым

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Фигуристка отметила годовщину отношений с мужем.

Татьяна Навка много лет выступает на льду. Она уже давно стала олимпийской чемпионкой. Теперь фигуристка успевает не только создавать ледовые представления, но и воспитывать дочку Надежду. Она порой хвастается достижениями наследницы в фигурном катании. Иногда звезда выходит в свет со своим мужем Дмитрием Песковым. 

1 августа Навка решила отметить годовщину со дня свадьбы с возлюбленным. Она поделилась трогательным кадром. На фото фигуристка была в мерцающем топике и белых брюках. Она танцевала с Песковым медленный танец. Они смотрели друг на друга. 

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды

«Счастливы вместе», — заявила Навка.

Поклонники поздравили пару. Многие осыпали комплиментами звезду. «Счастье — это прекрасно именно тогда, когда муж и жена на одной волне», «Вы подходите друг другу, даже внешне похожи», «Какая элегантная», «Выглядит так стильно», — стали писать подписчики.

 

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