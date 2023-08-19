Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной в юном возрасте. Но даже спустя годы артистка продолжает выступать на сцене. Примечательно, что в 40 лет она не перестает выступать на сцене. Певица часто восхищает поклонников своими образами. Она много путешествует этим летом. На днях звезда с семьей прилетела в Лондон.
На этот раз Алсу поделилась новыми кадрами. Она посетила концерт популярного исполнителя The Weeknd. Артистка предстала в джинсах с высокой посадкой и черном топике с разрезом. Она подпевала и танцевала на стадионе. С ней были дочки Сафина и Микелла. Они тоже оторвались на концерте.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
А после выступления начался настоящий ливень. Алсу накинула на плечи жакет. Она бежала с дочками по улице, как и другие зрители. При этом певица заявила, что счастлива.
«Бомбическое шоу, невероятные эмоции и шикарная компания Микелла, Сафина. И конечно же, Лондонская погода», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что артистка выглядит очень молодо.