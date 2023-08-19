На этот раз Алсу поделилась новыми кадрами. Она посетила концерт популярного исполнителя The Weeknd. Артистка предстала в джинсах с высокой посадкой и черном топике с разрезом. Она подпевала и танцевала на стадионе. С ней были дочки Сафина и Микелла. Они тоже оторвались на концерте.

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